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العراق يعتزم توقيع عقود تطوير 6 رقع استكشافية عن النفط والغاز

العراق يعتزم توقيع عقود تطوير 6 رقع استكشافية عن النفط والغاز
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