العراق يوقع على قرض مع وكالة التعاون الدولي اليابانية بقيمة مليار دولار

أعلنت الحكومة العراقية أنها وقعت قرضاً مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بقيمة نحو مليار دولار.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أمس الاثنين، أن «قيمة القرض تبلغ مائة وعشرة مليارات ين ياباني، أي ما يعادل مليار دولار أميركي، تقريباً، وبمدة 40 سنة، ضمنها 10 سنوات إمهال، ويتم إعادة تسديد القرض بأقساط نصف سنوية على مدى 30 سنة، وتبلغ نسبة الفائدة 0.2 في المائة ثابتة».

وأضاف البيان أن الغرض من توقيع القرض «لتطوير مصفى البصرة، الذي سيساهم في تحسين جودة المشتقات النفطية، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية لسد احتياجات العراق من هذه المشتقات».

من جانبها، قالت السفارة اليابانية في بغداد، إن «القرض سوف يساهم في زيادة إنتاج النفط من خلال إنشاء مصنع تكرير جديد (مجمع التكسير الحفزي للسوائل)، في مصفى البصرة الحالي».

وأضافت: «يهدف المشروع إلى زيادة جودة المنتجات النفطية، وسد الفجوة بين العرض والطلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن المصنع الجديد سوف يخفف العبء البيئي من خلال إدخال وحدة نزع الكبريت المهدرج من زيت الغاز الخفيف مع نقل التكنولوجيا».

ولفت البيان إلى أنه «وبعد تنفيذ هذا المشروع، سيصبح مصفى البصرة المصفى الوحيد الذي ينتج المنتجات النفطية ذات القيمة المضافة العالية كالبنزين والديزل ملائماً للمعايير الدولية للبيئة، وفي النهاية، من المتوقع أن يسهم في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للعراق».