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العربية للطيران تستغني عن المزيد من الموظفين بسبب تأثيرات كورونا

منشور 03 حزيران / يونيو 2020 - 09:03
العربية للطيران تستغني عن المزيد من الموظفين بسبب تأثيرات كورونا
العربية للطيران
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قال متحدث باسم شركة العربية للطيران اليوم الأربعاء إن شركة الطيران الوحيدة المدرجة في الإمارات أجرت المزيد من عمليات خفض الوظائف بسبب تأثر النشاط جراء جائحة كورونا (كوفيد-19).

قال متحدث باسم شركة العربية للطيران اليوم الأربعاء إن شركة الطيران الوحيدة المدرجة في الإمارات أجرت المزيد من عمليات خفض الوظائف بسبب تأثر النشاط جراء جائحة كورونا (كوفيد-19).

ولم تذكر شركة الطيران التي مقرها الشارقة، والتي توظف نحو  ألفي شخص، عدد الموظفين المتأثرين بأحدث خفض. وسرحت الشركة 57 موظفا في مايو.

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Via SyndiGate.info


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