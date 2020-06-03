العربية للطيران تستغني عن المزيد من الموظفين بسبب تأثيرات كورونا

قال متحدث باسم شركة العربية للطيران اليوم الأربعاء إن شركة الطيران الوحيدة المدرجة في الإمارات أجرت المزيد من عمليات خفض الوظائف بسبب تأثر النشاط جراء جائحة كورونا (كوفيد-19).

ولم تذكر شركة الطيران التي مقرها الشارقة، والتي توظف نحو ألفي شخص، عدد الموظفين المتأثرين بأحدث خفض. وسرحت الشركة 57 موظفا في مايو.