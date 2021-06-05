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العلاقات التجارية بين الصين و أميركا غير متوازنة

منشور 05 حزيران / يونيو 2021 - 05:16
العلاقات التجارية بين الصين و أميركا غير متوازنة
تلتزم الولايات المتحدة ببذل كل ما في وسعها لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
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قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تعاني من «اختلال كبير في التوازن» وإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزمة بتسويتها، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تعاني من «اختلال كبير في التوازن» وإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزمة بتسويتها، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

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وأضافت تاي، للصحافيين، اليوم (السبت)، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل اتفاقها التجاري الموقع مع الصين في يناير (كانون الثاني) 2020 والرسوم الجمركية على السلع الصينية: «هناك أجزاء من هذه العلاقة التجارية غير صحية، وتضر مع مرور الوقت ببعض الطرق المهمة جدا بالاقتصاد الأميركي».

وقالت: «تلتزم الولايات المتحدة ببذل كل ما في وسعها لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين».

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، قال، في وقت سابق السبت، إن بكين تعارض بشدة توقيع الرئيس الأميركي، الخميس، أمرا بحظر الاستثمار في عشرات الشركات الصيني

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كلمات دالة:اقتصاد الصيناقتصاد أميركاالعلاقات التجارية بين الصين وأميركا

Via SyndiGate.info


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