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العلامة الزرقاء تصل إلى خدمة Gmail .. غوغل تعلن عن تفاصيل هذه الميزة رسميًا

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 08 أيّار / مايو 2023 - 11:56
Gmail

أعلنت شركة غوغل العالمية عن تقديم ميزة جديدة خاصة بـ خدمة البريد الإلكتروني الخاص بها Gmail، حيث أعلنت العملاقة غوغل عن البدء بالعمل على إضافة علامة التوثيق "العلامة الزرقاء".

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غوغل تعلن عن ميزة العلامة الزرقاء في خدمة Gmail 

كشفت غوغل أنها ستبدأ عرض علامة التوثيق على غرار التطبيقات الشهيرة "تويتر - انستغرام" بجانب اسم المرسل من أجل تأكيد هوية المرسل.

وقالت شركة غوغل إن هذه الميزة تهدف إلى مساعدة المستخدمين من أجل التأكد من مصدر البريد الإلكتروني الذي يصلهم وفيما إذا كان من شخص حقيقي أو أحد المحتالين.

Gmail

وأوضحت الشركة أن علامة التوثيق الزرقاء في Gmail  تعتمد على خاصية BIMI وتعني "مؤشر العلامات التجارية لتحديد هوية الرسالة" وتتطلب هذه الخاصية من الشركات المصادقة على وضع شعار العلامة التجارية في صورة رمزية للبريد الإلكتروني.

ومن المفترض أن تحصل الشركات التي تعمل على خاصية BIMI  على العلامة الزرقاء بشكل تلقائي.

وعند التمرير فوق علامة التوثيق ستظهر رسالة تقول إن المرسل يمتلك النطاق وصورة الملف الشخصي التي استخدمهما في الرسالة الإلكترونية.

فائدة العلامة الزرقاء في Gmail 

  • تساعد العلامة الزرقاء المستخدمين بتحديد الرسائل غير المرغوب فيها والتمكن من إيقافها
  • تعزز الثقة لدى العلامات التجارية الموثقة
  • تساعد المستخدمين في التعرف على المرسلين الشرعيين


وطرحت شركة غوغل خاصية علامات التوثيق عبر حسابات خدمتها الخاصة بالشركات "Workspace" ومن المفترض ان تبدأ العلامة الزرقاء بالظهور قريبًا على رسائل Gmail.

كلمات دالة:Gmailالعلامة الزرقاء

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