العلامة الزرقاء تصل إلى خدمة Gmail .. غوغل تعلن عن تفاصيل هذه الميزة رسميًا

أعلنت شركة غوغل العالمية عن تقديم ميزة جديدة خاصة بـ خدمة البريد الإلكتروني الخاص بها Gmail، حيث أعلنت العملاقة غوغل عن البدء بالعمل على إضافة علامة التوثيق "العلامة الزرقاء".

غوغل تعلن عن ميزة العلامة الزرقاء في خدمة Gmail

كشفت غوغل أنها ستبدأ عرض علامة التوثيق على غرار التطبيقات الشهيرة "تويتر - انستغرام" بجانب اسم المرسل من أجل تأكيد هوية المرسل.

وقالت شركة غوغل إن هذه الميزة تهدف إلى مساعدة المستخدمين من أجل التأكد من مصدر البريد الإلكتروني الذي يصلهم وفيما إذا كان من شخص حقيقي أو أحد المحتالين.

وأوضحت الشركة أن علامة التوثيق الزرقاء في Gmail تعتمد على خاصية BIMI وتعني "مؤشر العلامات التجارية لتحديد هوية الرسالة" وتتطلب هذه الخاصية من الشركات المصادقة على وضع شعار العلامة التجارية في صورة رمزية للبريد الإلكتروني.

ومن المفترض أن تحصل الشركات التي تعمل على خاصية BIMI على العلامة الزرقاء بشكل تلقائي.

وعند التمرير فوق علامة التوثيق ستظهر رسالة تقول إن المرسل يمتلك النطاق وصورة الملف الشخصي التي استخدمهما في الرسالة الإلكترونية.

فائدة العلامة الزرقاء في Gmail

تساعد العلامة الزرقاء المستخدمين بتحديد الرسائل غير المرغوب فيها والتمكن من إيقافها

تعزز الثقة لدى العلامات التجارية الموثقة

تساعد المستخدمين في التعرف على المرسلين الشرعيين



وطرحت شركة غوغل خاصية علامات التوثيق عبر حسابات خدمتها الخاصة بالشركات "Workspace" ومن المفترض ان تبدأ العلامة الزرقاء بالظهور قريبًا على رسائل Gmail.