تويتر يعيد العلامة الزرقاء لحسابات مشاهير فارقوا الحياة.. مايكل جاكسون أبرزهم

خسر عدد من المستخدمين عبر تطبيق تويتر علامة التوثيق "العلامة الزرقاء" بعد قرار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتطبيق تويتر الذي فرض اشتراك شهري بقيمة 8 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

تويتر يعيد العلامة الزرقاء للأموات

أثارت سياسات وقرارات إيلون ماسك المتعلقة بتطبيق تويتر حالة من الفوضى، حيث خسر عدد من المشاهير الذين لديهم عدد كبير من المتابعين العلامة بسبب عدم اشتراكهم في خدمة تويتر بلو من بينهم كريستيانو رونالدو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفوجئ رواد موقع تويتر في الساعات الماضية بعودة علامة التوثيق على بعض الحسابات للمشاهير الذين فارقوا الحياة.

سبب عودة العلامة الزرقاء إلى حسابات المشاهير الأموات

كشف موقع theverge المختص بالأخبار التقنية، أن إزالة علامة التوثيق عن حسابات المشاهير، تسببت بقيام عدد من المحتالين باستغلال هذا الأمر وإنشاء حسابات بأسماء المشاهير.

وبعد حالة الجدل الكبيرة التي تسبب بها هذا الأمر عاد إيلون ماسك وأعلن منح علامة التوثيق مجانًا لكل شخص يمتلك أكثر من مليون متابع.

إلا أن هذا القرار الذي يمنح العلامة الزرقاء للأشخاص الذين لديهم مليون متابع، دون إخطارهم بالأمر تسبب بعودة العلامة إلى عدد من حسابات المشاهير الذين رحلوا عن عالمنا من بينهم الفنان الراحل مايكل جاكسون، والأعلامية بربارة والترز.

وكان اللافت في إعادة العلامة الزرقاء هو الملاحظة الذي تركها تويتر، والتي جاء فيها إن الحساب جرى توثيقه بسبب اشتراك الشخص في تويتر بلو وجرى التأكد منه عبر الهاتف، وهو أمر لا يمكن حدوثه مع الأشخاص الذين فارقوا الحياة.