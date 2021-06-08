الآلية الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية

تهتم المملكة العربية السعودية بالعمالة المنزلية، حيث قد لا يخلو منزل في السعودية من عاملة، لذلك تقوم الحكومة بين فترة وأخرى بوضع إجراءات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، بهدف القضاء على سماسرة الاستقدام وتوفير الراحة لمواطنيها.



ومن أوجه الاهتمام في العمالة المنزلية، قامت المملكة العربية السعودية بمنع إطلاق كلمة "خادمة" على العمالة المنزلية واستبدالها بكلمة "عاملة" وذلك لعدم المساس بكرامة العمالة المنزلية، وأيضًا منعت نشر صور أو بطاقة شخصية، أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى عند نشر إعلان عن العمالة المنزلية.

آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية

وضعت السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وهي تجربة الرحلة الموحدة للاستقدام، التي تعتبر طريقة قد تقضي على السماسرة بشكل كامل، والتي تتم بمنح التأشيرة بعد التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الوزارة.

ومن جانب آخر أقرت السعودية تشريع جديد يلزم شركات استقدام العمالة المنزلية بالتأمين على عقود العمل، بحيث يحصل أي من طرفيه على تعويض في حال خالف أحدهما شروط العقد، ويلزم هذا التشريع أيضًا شركات الاستقدام بالنسبة للعمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام.

القرار نص أيضًا على“تضمين تكلفة ذلك التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل“.حيث تم إعداد عقد التأمين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع البنك المركزي، و بقيمة مالية للبوليصة أقل من 500 ريال لمدة عامين.

المنافع التي تعود على صاحب العمل وفقاً للقرار الجديد:

وفق القرار الجديد يتم تعويض صاحب العمل عن مصاريف إعادة الجثمان، والمتعلقات، والممتلكات الشخصية، في حال وفاة العامل المنزلي.

تعويض صاحب العمل في حال تغيب العامل أو امتناع العامل عن العمل.

ووفق القرار الجديد أتاحت المديرية العامة للجوازات السعودية، خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية، حيث صرحت المديرية عبر حسابها الرسمي على تويتر: أن خدمة تسجيل بلاغ التغيب تنفذ إلكترونيًا عبر منصة ⁧أبشر.

أما بالنسبة للعاملة المنزلية:

يسهم القرار بتعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

التأمين الجديد سيسهم بتعويض العاملة المنزلية عن رواتبها المتأخرة في حال لم تدفع لها من قبل كفيلها.

وهناك أيضًا منافع تعود على المملكة العربية السعودية أهمها:

يساعد القرار على زيادة جاذبية سوق العمل السعودي

يسهل التفاوض الثنائي بين السعودية والدول المراد الاستقدام منها

يعمل على تحسين العلاقة التعاقدية

انخفاض المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية

قد يساهم القرار بخفض الأسعار

ضمان الحقوق لجميع الأطراف

يساهم القرار في زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.



وفي ظل انتشار وباء كورونا، تواجه العمالة المنزلية ظروف خاصة، حيث يتم فرض حجر صحي عليهن في غرف الفندق بدلا من بيت الكفيل، وهذا الأمر أجبر مغردون لإطلاق هاشتاق #العماله_المنزليه_الحجر_الصحي ، لمطالبة الجهات المعنية باستثناء العمالة المنزلية من الحجر الصحي وإيجاد حلول بديلة، لأن ذلك يضيف مشقة على صاحب العمل ويزيد من الأعباء المالية عليه حيث تصل إلى 4000 ريال لكل عاملة تصل إلى المملكة، إضافة إلى مبلغ الاستقدام عوضاً عن تأخير قدومهم بسبب جائحة كورونا، حيث تم مقترح ان يتم حجرهم في بيت الكفيل بدلا من الفندق، مع التعهد ولبس إسوارة ذكية لإثبات الالتزام بإجراءات الحجر.

