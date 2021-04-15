أفضل الوجهات السياحية في السعودية

دائما تكون المملكة العربية السعودية بعيدة عن خيارات السياح للسياحة، حيث يظن الأغلب أنها فقط البُقعة المُشرّفة حيث يشد الحجاج رحالهم إلى بيت الله الحرام ومسجد الرسول الكريم.



لكن في الواقع السعودية تمتلك طابع سياحي أكثر من مميز عند اكتشافها، حيث تضم العديد من الوجهات الساحلية التي تجعلها مُنافسًا لجزر المالديف، وأيضًا تمتلك مساحات خضراء تكسو جبالها وسهولها ومُتنزهاتها التي لا تُحصى ربما نافست بها المغرب العربي، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المواقع التراثية والأثرية والأسواق التي يمتد تاريخ بعضها للعصر الجاهلي.

وفي الآونة الأخيرة قامت السعودية بتطوير قطاع السياحة خاصة مع رؤية 2030 التي تصبو إلى جعل المملكة بلداً لا تقتصر موارده فقط على النفط، حيث عملت على تفعيل التأشيرة السياحية للسعودية التي تسهل على الأجانب الحصول عليها ودخول البلاد لغرض السياحة وحضور الفعاليات الرائعة الجديدة في مواسم السعودية وآخرها مثل موسم الرياض وغيره.



وأيضًا مع قيود السفر التي فُرضت على التنقّل وعدم استئناف العديد من الدول استقبال الرحلات السياحية لدواعي أمنية صحية بفعل جائحة كوفيد-19، توجه العديد من السعوديين والمقيمين في المملكة إلى السياحة الداخلية.

حيث كان هذا الخيار بمثابة فرصة عظيمة للتعرف على المعالِم الجميلة في المملكة التي لا يعلم عنها الكثير!



وهنا نذكر أفضل 11 وجهة سياحية يمكن زيارتها في السعودية:

1. واجهة غير مستكشفة في السعودية

تضم المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة العربية السعودية العديد من المنازل المحفورة على سفوح الجبال التي تشكل جزءاً من المناظر الطبيعية الساحرة.



2. وادي لجب – الريث

هو عبارة عن شق صخري يتوسطه جريان المياه يقع في شمال شرق مدينة جيزان، وهو بمثابة متنزه مثالي للتجديف والسباحة. وتعتبر هذه المنطقة من أفضل المناطق في الصيف بفضل طبيعتها الخلابة وأجوائها المميزة، حيث تقوم جوانب الوادي الصخرية بحجب الشمس لباقي فترات النهار، الأمر الذي يتيح للسياح البقاء بالمياه لفترات طويلة.

3. شرم أبحر – جدة

يقع هذا الشاطئ المميز على بعد 30 كيلومتر من مدينة جدة، ويطلق على هذه المنطقة عروس البحر الأحمر وهي وجهة سياحية صيفية بامتياز تقدم لزوارها لحظات من التسلية و الاستجمام من خلال أنشطة ترفيهية متنوعة كالغوص وحمامات الشمس، دون أن ننسى مشهد غروب الشمس الرائع في هذا الشاطئ.

4. حدائق التنهات – روضة التنهات

هي وجهة ربيعية بامتياز تتجسد في أشجار الطلح والسدر، وأنواع مختلفة من الزهور، تقع في مدينة الرياض تحيط بها رمال الدهناء من الشرق، وتصب فيها العديد من الأودية، وتعتبر من أكبر الروضات، مناسبة للجلسات العائلية.



5. دومة الجندل – الجوف

هي وجهة سياحية تقع في شمال السعودية تضم عدة مواقع منها بحيرة دومة الجندل المثيرة للاهتمام عند الزوار، كذلك هناك مواقع تراثية تعود للحضارة الإسلامية التي تمتاز بها المملكة، كمسجد عمر بن الخطاب ومئدنته التي تعتبر أول المآذن في الإسلام، وأيضًا الأثرية مثل حي الدرع الاثري الذي ستبهرك منازله الطينية والممرات المرصوفة بالحجر.

6. عسير، جوهرة السياحة في السعودية

تعتبر عسير واحدة من أفضل الوجهات السياحية في المملكة، في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، حيث أطلقت مهرجان عسير الذي يضم العديد من البرامج والأنشطة الصيفية، وهي منطقة طبيعية وتراثية توفر رحلات التلفريك ذات المناظر الخلابة للزوار مناظر لا تضاهى، وأيضًا توفر فرصة لاكتشاف وجهات مثل قرية الحبالة المعلقة الغامضة.

7. منتزه السحاب

منتزه السحاب: أحد أكثر المنتزهات السياحية والترفيهية زيارةً في مدينة أبها، ويبعد حوالى 15 كم من جبل السودة، أعلى قمة في المملكة العربية السعودية، والتي تأخذ الزوار فوق السحب ونزولاً إلى وادي السروات، وتُعتبر جبال السودة بالقرب من أبها موطنًا لقرية رجال الماء المبنية بالطوب اللبن، وتقع فوق السحاب.







8. منطقة العلا.. مناظر صحراوية خلابة

عمر مدينة العلا أكثر من 600 عام قبل الميلاد، وتقع بالقرب من المقابر النبطية العظيمة لمدائن صالح، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والتي كانت موطنًا للحضارات العظيمة مثل ثمودي ولحيان وددان والإمبراطورية الرومانية. تتمتع هذه المدينة بإطلالة رائعة على الجبال المجاورة المغطاة بالثلوج وبساتين النخيل المحاطة بمنحدرات من الحجر الرملي الأحمر.

9. فوهة الوعبة البركانية في المدينة المنورة، أغرب معالِم السياحة في السعودية

تقع جنوب المدينة المنورة، وهي من أغرب المناطق السياحية، كان يعتقد في فترة من الزمن أن تم تشكيلها بواسطة نيزك، لكن علماء الجيولوجيا وجدوا أنها نتيجة لانهيار تجويف بركاني، وهذه الحفرة يستطيع الجميع الوصول إليها. كذلك يمكن للمتسلقين النزول إلى قاع الكريستال الفوسفاتي الأبيض والحصول على شعور بالدهشة من المناظر الطبيعية السريالية والغريبة.

10. جبل القارة في الهفوف

لمن يراه يعتقد أنه قلعة في الصخور، لكنه في الواقع يضم كهوف جيرية تكونت نتيجة رياح وأمواج على مدى القرون.

11. جزر فرسان

جزر فرسان: هي أرخبيل مكون من 84 جزيرة مرجانية تشبه المرجان من الفضاء، تقع جنوب غرب السعودية تستطيع الوصول إليها عن طريق العبارة من ميناء جازان.







وبعد ذكر هذه المناطق السياحية في السعودية المجهولة لدى الأغلب، هل ستكون السعودية ضمن خياراتك السياحية الفترة المقبلة؟