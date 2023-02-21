العملات الرقمية في أسبوع: أبو ظبي تستثمر 2 مليار دولار في الويب 3 الناشئة

البوابة- هذا الأسبوع، أطلقت HUB71 في أبو ظبي مبادرة بقيمة 2 مليار دولار للترويج للابتكارات القائمة على الويب 3، تخطط السلفادور لفتح "سفارة بيتكوين" في الولايات المتحدة، على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي من زيادة التعرض لعملة البيتكوين، وبالحديث عن الولايات المتحدة، هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية تتهم معامل تيرافورم بالاحتيال في الأوراق المالية الرقمية بمليارات الدولارات. كل هذا وأكثر ، فلنبدأ المقال!

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية تتهم مختبرات Terraform بالاحتيال في الأوراق المالية المشفرة بمليارات الدولارات



تم اتهام Terraform Labs ومؤسسها Do Kwon بارتكاب عملية احتيال في الأوراق المالية للأصول الرقمية بقيمة مليارات الدولارات من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضدهم، زاعمة أنهم باعوا سلسلة من أوراق الأصول الرقمية المترابطة، وكثير منها غير مسجل. تم الاستشهاد بانهيار TerraClassicUSD والعملات المشفرة المرتبطة بها، Terra Classic، كدليل على ذلك. تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للحصول على اثباتات لخرق قوانين الأوراق المالية المتعلقة بأحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال.

السلفادور تفتتح "سفارة البيتكوين" في الولايات المتحدة، ويحذر صندوق النقد الدولي من زيادة التعرض لعملة البيتكوين

تفتح السلفادور "سفارة بيتكوين" في الولايات المتحدة في مبادرات مختلفة للترويج لاعتماد بيتكوين. ومع ذلك، نصح صندوق النقد الدولي (IMF) السلفادور بإعادة التفكير في استراتيجيتها لزيادة تعرض البيتكوين، مشيرًا إلى مخاوف بشأن طبيعة أسواق العملات المشفرة غير المستقرة وتأثيرها المحتمل على الاستدامة المالية وحماية المستهلك. من الجدير بالذكر أن البيتكوين يعتبر مناقصة قانونية في السلفادور منذ عام 2021.

أطلقت HUB71 في أبو ظبي مبادرة بقيمة 2 مليار دولار للترويج للابتكارات القائمة على ويب 3

المصدر: شاترستوك

أطلقت Hub71، الرائدة في المجال التكنولوجي في أبو ظبي، مؤخرًا مبادرة جديدة بدعم رأسمالي يزيد عن 2 مليار دولار أمريكي. الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تعزيز تطوير الابتكارات المستندة إلى الويب 3، والتي تشمل تقنية البلوكتشين وتطبيقات الميتافيرس. يعتزم البرنامج إتاحة وصول ويب 3 للشركات الناشئة إلى مختلف البرامج والمبادرات والشركاء ، بما في ذلك الشركات والحكومة والكيانات الاستثمارية في الأسواق العالمية والإمارات العربية المتحدة.