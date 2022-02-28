العملات الرقمية في أسبوع: أوكرانيا تطلب التبرعات بالعملات الرقمية!

مع الأحداث المؤسفة التي تحدث في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، يبدو أن العملات الرقمية ستعيد تشكيل الصراع العالمي وتظهر كوسيلة لتفادي العقوبات. وبينما تطلب الحكومة الأوكرانية المحاصرة التبرعات بالعملات الرقمية، قد تلجأ روسيا أيضًا إلى العملات الرقمية في حال قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي قطع علاقات روسيا بشبكة SWIFT عبر الحدود.

بينما كانت روسيا تحاصر الأراضي في العالم الحقيقي، فإن شركة العقارات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها تريد إنشاء الأراضي الافتراضية في أول ميتافيرس المنطقة.

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أوكرانيا تطلب تبرعات العملات الرقمية

في أعقاب الغزو الروسي، يسعى البنك المركزي الأوكراني للحصول على تبرعات من خلال التمويل الجماعي للمساعدة في دعم البلد المحاصر. طلب الحساب الرسمي للحكومة الأوكرانية على تويتر من مجتمع العملات الرقمية الدعم بالعملات الرقمية مثل البيتكوين واللايتكوين والتيثر لمساعدة أولئك الذين يعانون من الحرب المستمرة.

وسارع رواد الأعمال والناشطون في مجال العملات الرقمية إلى مساعدة الدولة التي مزقتها الحرب حيث أعاد فيتاليك بوتيرين، مؤسس شركة إيثريوم والرئيس التنفيذي لها، التغريد لدعم مبادرة منظمة لامركزية مستقلة أخرى (DAO) تهدف إلى مساعدة المواطنين الأوكرانيين. أيضًا، كان سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي لمنصة FTX، من أوائل من قدم المساعدة المالية لمتداولي FTX من أوكرانيا:



داماك العقارية تطلق الميتافيرس الخاص بها!

أعلنت شركة داماك العقارية الإماراتية عن إطلاق مشروع ميتافيرس خاص بها في مارس 2022 ، حسبما ذكرت Unblock media.

كشف الرئيس التنفيذي علي سجواني عن رغبته في إطلاق أول ميتافير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاً: "أعتقد أن داماك ستدخل ميتافيرس في الشهر المقبل إلى 45 يومًا. نحن متحمسون."

ممثلة أفلام للكبار تحذف حسابها على تويتر بعد فشل مشروع NFT



حذفت لانا رودز، نجمة أفلام البالغين، حسابها على تويتر بعد أن واجه مشروع NFT الخاص بها انتقادات.

بعد سحب 1.5 مليون دولار من الإيثيريوم من محفظة مشروعها، اتهمت نجمة الأفلام الكبار لانا رودس "بسحب البساط" عن مستثمريها. ردًا على الانتقادات، أغلقت رودز حسابها الرسمي على تويتر.



يضم مشروع رودز والذي يطلق عليه اسم Cryptosis 6069 رسومات كرتونية من NFT للمثلة. عملية سحب البساط هو مشروع عملات رقمية يجمع مبالغ كبيرة من الأموال ثم يتخلى عنها المطور ويهرب بأموال المستثمرين.