العملات الرقمية في أسبوع: إطلاق أول منتج للبيتكوين مدعوم مادياً في ناسداك دبي

نحن في منتصف شهر أكتوبر ولا يزال السوق الهابطة في أوجها. ومع ذلك، لا يزال الانخراط في العملات الرقمية وقتًا ممتعًا! فيما يتعلق بالتبني، تبدو الأمور رائعة مع حصول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أول منتج بيتكوين مادي مُدرجة في بورصة ناسداك دبي، وسامسونج تنتقل بتجاربها الأمنية للأجهزة إلى المستوى التالي مع حل البلوك تشين القادم، وحجم معاملات اليوان الرقمي الصيني الذي يتجاوز علامة 14 مليار دولار!

هيا بنا نستعرض الأخبار!

21Shares تقوم بإدراج أول منتج بيتكوين المدعوم ماديا في ناسداك دبي

أعلنت شركة 21Shares AG، وهي شركة تابعة لشركة 21.co وأكبر مصدر في العالم للمنتجات المتداولة في منصات العملات الرقمية (ETPs)، عن دخولها إلى الشرق الأوسط اليوم ، حيث تقدم أول منتج بيتكوين مدعوم ماديًا في المنطقة مع إدراج 21Shares للمنتج في ناسداك دبي. هذه هي أول دخول لشركة 21Shares في الشرق الأوسط، وهو سوق مهم على خريطة الطريق العالمية للشركة.



وفقًا للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة 21Shares ، هاني رشوان ، فإن منتج البيتكوين الذي تم طرحه حديثًا مدعوم فعليًا ، مما يعني أنه مضمون بالكامل من خلال أصول البيتكوين التي يتتبعها برافعة مالية 1: 1. لتحسين الأمان، يتم تخزين الأصول في محفظة غير متصلة بالإنترنت ، كما يقول.

سامسونج تستخدم البلوك تشين لضمان أمان وحماية الأجهزة

قالت شركة سامسونج إنها ستستخدم تقنية البلوك تشين لتحسين بروتوكولات الأمان لجميع أجهزتها الذكية.



ستعمل نوكس ماتركس كنظام بلوك تشين خاص بالمستخدم، مما يعزز الأمان من خلال المراقبة المتبادلة متعددة الطبقات للأجهزة المرتبطة الخاصة بك. ستقوم نوكس ماتركس بمشاركة بيانات الاعتماد من جهاز إلى جهاز وتشفير المعلومات المهمة حتى بين الأجهزة الموثوقة لحماية المنازل الذكية للمستخدمين من الوصول غير القانوني ولجعل إجراء تسجيل الدخول أكثر وضوحًا. سواء كانت أجهزة سامسونج الخاصة بك تعمل بنظام أندرويد أو تيزن أو أي نظام تشغيل آخر، فإن سامسونج ستوفر أمانًا للجميع.

حجم معاملات اليوان الرقمية يتجاوز 14 مليار دولار

خلال مرحلته التجريبية، تعامل برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني (CBDC) بنحو 14 مليار دولار، أو 100.04 مليار يوان. مما يجعل اليوان الرقمي، المعروف باسم e-CNY ، أكثر العملات الرقمية استخدامًا في العالم.

وفقًا لما نشرته صفحة WeChat الرسمية لبنك الصين في 10 أكتوبر ، بلغ عدد المعاملات التي تمت في 15 مقاطعة بموجب الإطار التجريبي للعملة 360 مليونًا بنهاية الصيف. وفقًا للتقرير ، فإن أكثر من 5.6 مليون مؤسسة تجارية تقبل بالفعل اليوان الرقمي كعملة قانونية.