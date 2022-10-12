العملات الرقمية في أسبوع: اختراق بينانس وسرقة 570 مليون دولار

على الرغم من كل الكآبة التي تحيط بأسواق العملات الرقمية هذه الأيام مع أحدث اختراق لـمنصة بينانس، لا يزال هناك الكثير مما يدعو للتفاؤل، خاصة وأن إنفاق العملة الرقمية قد يصبح أسهل كثيرًا.

أيضًا في العملات الرقمية لهذا الأسبوع، اقرأ عن كيف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك سوق العملات الرقمية الأسرع نموًا في العالم واكتشف كيف تم تغريم كيم كارداشيان في عملية احتيال كريبتو، كل هذا وأكثر، فلنبدأ!

اختراق بينانس وسرقة 570 مليون دولار



سرق المتسللون 570 مليون دولار من بلوكتشين متصل بمنصة بينانس وهو BSC Token Hub . بعد الاختراق، اضطرت أكبر بورصة للعملات الرقمية إلى التوقف مؤقتًا عن تشغيل سلسلة بينانس الذكية الخاصة بها.

يربط BSC Token Hub بين سلسلة BNB بيكون (BEP2) وسلسلة BNB (BEP20 أو BSC). طلبت المنصة تعليق الشبكة مؤقتًا، وأكد تشاو أن أموال المستخدمين آمنة. استأنفت بينانس عمليات سلسلة BSC بعد إصدار تحديث البرنامج الذي أدى إلى تجميد حسابات المتسللين. انخفض سعر بينانس (BNB) بشكل ملحوظ منذ الاختراق.

يعد قطاع الكريبتو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو الأسرع نموًا في العالم



وفقًا لتحليل Chainalysis الأخير، حصل المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 566 مليار دولار من العملات الرقمية من يوليو 2021 إلى يونيو 2022. ويمثل هذا زيادة بنسبة 48٪ عن العام السابق. تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 22 دولة، بما في ذلك الأسواق النامية مثل المغرب ومصر وتركيا. في هذه البلدان، للعملات الرقمية تطبيقات عملية في حفظ المدخرات ومدفوعات التحويلات. أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية جاءت تالية، حيث بلغت معدلات النمو 40٪ و 36٪ على التوالي.

كيم كارداشيان تتغرم 1.26 مليون دولار لتسوية قضية EthereumMax

اتهمت المغنية الأمريكية كيم كارداشيان من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) "بالترويج على وسائل التواصل الاجتماعي لعملة الرقمية التي تقدمها شركة EthereumMax وبيعها" دون الإبلاغ عن التعويض الذي حصلت عليه مقابل جهودها الترويجية.

ستدفع كارداشيان غرامات بقيمة 1.26 مليون دولار لدورها في الترويج للاحتيال على العملة الرقمية EthereumMax (EMAX).

تعاون بين منصة FTX مع Visa لتمكين المدفوعات الرقمية في 40 دولة



تعاونت FTX، إحدى أكبر منصات العملات الرقمية في العالم، مع عملاقة الدفع Visa لإطلاق بطاقات الخصم في 40 دولة حول العالم. ستتنافس خطوة Visa مع عمليات الدفع الأخيرة التي قامت بها Mastercard في مجال العملة الرقمية. ستسمح هذه الشراكة الجديدة لمستخدمي FTX بالدفع مقابل السلع والخدمات باستخدام بطاقات الخصم "بدون رسوم".