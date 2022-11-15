العملات الرقمية في أسبوع: اختراق منصة التداول FTX!

هذا المقال هو نبضك الأسبوعي للأسواق، مما يساعدك على تتبع كل قصة إخبارية مهمة حدثت في مجال الكريبتو. هذا الأسبوع، اهتز عالم العملات الرقمية بإخبار الانهيار ثم اختراق الذي تعرضت له منصة FTX، والتلاعب بالسوق من قبل منصات Houbi و Gate.io و Crypto.com.

في خبر أكثر تفاؤلاً، يتحول معروض الإثيريوم إلى الانكماش لأول مرة منذ الدمج! هيا بنا نسنعرض أبرز الأخبار سوياً!



منصة التداولFTX تنهار ثم تتعرض لعملية اختراق!

بفضل الوتيرة المتباطئة للتنظيم والتشريعات الخاصة بالعملات الرقمي في الولايات المتحدة، تعرضت FTX، التي كانت واحدة من أكبر منصات العملات الرقمية في العالم بقيمة 32 مليار دولار في بداية العام وشركة ألاميدا، المملوكة للملياردير السابق سام بانكمان فرايد تقدم بطلب لحماية من الدائنيين حسب قانون الإفلاس الفصل 11، متوجًا أسبوعًا مليئًا بالتكهنات الطائشة، والتغريدات البشعة، والاكتشافات المذهلة، والانخفاضات في الأسعار.

تم إدراج أكثر من 100000 دائن في الإيداعات المقدمة في طلب الإفلاس الطوعي، إلى جانب الأصول التي يبلغ مجموعها ما بين 10 مليار دولار و 50 مليار دولار لكل منها. أعلنت المنصة المنهارة أن شركة ألاميدا ستنتهي وأن بانكمان فرايد سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة FTX. وسيحل محله جون ج. راي الثالث ، المحامي المعروف بتصفية شركة الطاقة المنكوبة إنرون. بعد الإعلان يوم الجمعة، انهارت أسواق العملات الرقمية، التي انخفضت بالفعل بنسبة 20٪ عن الأسبوع السابق، مما أدى إلى انخفاض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى في عامين عند 16721 دولارًا.

في 11 نوفمبر، شهدت منصة العملات الرقمية التي تم إغلاقها عددًا من المعاملات غير المصرح بها ، مما أدى إلى العديد من التحذيرات من المستخدمين والمحللين من استخدام تطبيق الهاتف المحمول أو موقع الويب الخاص به. شهدت المحافظ المتصلة بـ FTX تدفقات خارجية بلغ مجموعها حوالي 266.3 مليون دولار، وفقًا لشركة التحليلات Nansen. وبحسب ما ورد سُرقت منه شركة أمريكية منفصلة تسمى إف تي إكس يو إس 73.4 مليون دولار.

Huobi و Gate.io و Crypto.com تلاقي هجوماً بسبب التلاعب في السوق

عندما سلط أحد مستخدمي تويتر الضوء على تحويل 320،000 ETH من Crypto.com إلى عنوان Gate.io ، أثيرت مخاوف المجتمع من أن بعض منصات العملات الرقمية، بما في ذلك Gate.io و Houbi و Crypto.com ، تبدو وكأنها تحاول تضليل احتياطياتها.

استشهد كونور ببيانات Etherscan التي أظهرت أن Crypto.com أرسلت الأموال إلى Gate.io في 21 أكتوبر وأن Gate.io أعاد 285 ألف ETH بعد أسبوع. وأشار إلى أن Crypto.com كان مرتبطًا بكل من عناوين المرسل والمستلم.٢٠٢٢

كما علق Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس، على الموقف، مشيرًا إلى أن مثل هذا الفعل "علامة واضحة على وجود مشاكل" عندما تقوم المنصة بتحريك كميات كبيرة من العملات الرقمية قبل أو بعد إثبات الاحتياطي.

لأول مرة بعد الدمج ، أصبحت الإثيريوم عملة انكماشية!

نتيجة لآلية حرق الرسوم في الإثيريوم، اعتبارًا من 9 نوفمبر، يتم حرق المزيد من عملات الإيثر مما يتم إنشاؤها. ببساطة ، يتم حرق رسوم معاملات ETH أكثر عندما يكون هناك المزيد من المعاملات على السلسلة.

منذ تقديم آلية حرق الرسوم في أغسطس 2021 ، تم حرق 2.72 مليون ETH بشكل إجمالي على شبكة الإثيريوم. يعمل هذا على حرق ما يقرب من 4 ETH بشكل دائم كل دقيقة.