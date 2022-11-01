العملات الرقمية في أسبوع: الإمارات تكمل أول معاملة دفع من خلال عملتها الرقمية المركزية

كل أسبوع، هذه المقالة هي نبضك الأسبوعي للأسواق التي تساعدك على تتبع كل قصة إخبارية مهمة حدثت في مجال الكريبتو. هذا الأسبوع، أكمل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أولى معاملاته للدفع عبر الحدود بقيمة حقيقية عبر العملة الرقمية، ودعمت بينانس استحواذ ماسك على تويتر بمبلغ 500 مليون دولار، وفيزا تدخل غمار منتجات الكريبتو. دعونا نبدأ بدون مقدمات!

البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يُنجز أول معاملة دفع بواسطة العملة الرقمية المركزية



أعلن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن استكمال عملية mBridge، وهي أكبر عملية تجريبية في العالم لمعاملات العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، وذلك بالتعاون مع معهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني. ووفقًا للمؤسسة ، فإن الشركاء الآخرين هم سلطة النقد في هونج كونج ، وبنك تايلاند ، وبنك التسويات الدولية.

شاركت خمسة بنوك موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول ، وبنك الإمارات دبي الوطني ، وبنك دبي الإسلامي ، وبنك HSBC ، وبنك ستاندرد تشارترد ، في بعض هذه الحالات الخمس عشرة. تم إعطاء الأولوية لتسوية التجارة الدولية في حالات اختبار الأعمال التي تم تحديدها نظرًا لارتفاع حجم التجارة بين الولايات القضائية الأربع ، والتي بلغت 731 مليار دولار أمريكي ، وفقًا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وفقًا للبنك الإماراتي ، خلال "المشروع التجريبي ، استخدمت البنوك التجارية في الولايات القضائية الأربعة منصة mBridge لإجراء أكثر من 160 معاملة دفع وصرف أجنبي بلغ مجموعها أكثر من 80 مليون درهم إماراتي (22 مليون دولار أمريكي) على مدى ستة أسابيع".

تستثمر بينانس 500 مليون دولار في استحواذ ماسك على تويتر

أكدت بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، مشاركتها كمستثمر في الأسهم في شراء إيلون ماسك لمنصة تويتر بقيمة 44 مليار دولار.



أكد CZ في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بينانس ستلتزم بوعدها السابق بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار في محاولة ماسك لشراء تويتر مؤكدة أن الصفقة ستوفر فرصة للمساعدة في ربط وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار في الويب 3.

وفقًا لفوبس، كان Morgan Stanley و Bank of America و Barclays هم الممولين الأساسيين الذين ساعدوا الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX في تمويل الصفقة ، حيث التزم كل منهم بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار في تمويل الديون للصفقة.

فيزا تتقدم بطلب علامة تجارية لمنتجات الكريبتو

قدمت Visa طلبي علامة تجارية إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO) فيما يتعلق بالمحافظ الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال والميتافيرس.

قدّمت VISA طلبي علامة تجارية تطالبان بخطط من أجل:

▶ ️ إدارة المعاملات الرقمية والافتراضية والعملات الرقمية

▶ ️ العملات الرقمية + محافظ العملات الرقمية

▶ ️ NFTs + سلع افتراضية

▶ ️ توفير بيئات افتراضية



يسعى جزء من أحد الطلبات إلى الحصول على علامات تجارية لبرنامج "إدارة المعاملات الرقمية ؛ واستخدامه كمحفظة عملات رقمية وبرامج خدمات التخزين ؛ واستخدامه كمحفظة للعملات الرقمية؛ وإدارة معاملات العملة الرقمية والتحقق منها باستخدام تقنية البلوك تشين"، بينما يسعى آخر إلى الحصول على علامات تجارية لـ "توفير الاستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل للمستخدمين لعرض العملات الرقمية والوصول إليها وتخزينها ومراقبتها وإدارتها والاتجار بها وإرسالها واستلامها والتعامل معها."

تتعلق الطلبات الأخرى "بالسلع الافتراضية غير القابلة للتنزيل" و "سلسلة قابلة للتحصيل من الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال" ، بالإضافة إلى "توفير بيئات افتراضية يمكن للمستخدمين من خلالها التفاعل لأغراض ترفيهية أو ترفيهية أو ترفيهية يمكن الوصول إليها في العالم الافتراضي".