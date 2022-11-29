العملات الرقمية في أسبوع: الإمارات تلغي ترخيص FTX

هذا الأسبوع، FTX تواجه غضب المنظمين، الشيخ حمدان يعطي الضوء الأخضر للمرحلة الجديدة من استراتيجية ميتافيرس التي تهدف إلى بناء مهارات الإماراتيين وخلق مجتمع ميتافيرس كبير في دبي، وروسيا تفكر في إنشاء منصة تداول. دعنا نبدأ!

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تم إلغاء ترخيص FTX من قبل المنظم في دولة الإمارات العربية المتحدة

أعلنت سلطة دبي لتنظيم الاصول الافتراضية على موقعها الرسمي على الإنترنت أنها ألغت ترخيص الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) الخاص بشركة FTX الشرق الاوسط في الإعلان. أكدت السلطة أن ترخيص FTX قد تم تعليقه قبل انضمام أي عملاء، مستشهدة بإعلان إفلاس الكيانات المرتبطة بـ FTX ، بما في ذلك منصة FTX و شركة أبحاث ألاميدا.

صرحت الهيئة التنظيمية أن FTX الشرق الاوسط لا تزال في مراحل التخطيط. وأوضحت الهيئة أن الشركة لم تحصل بعد على التفويض اللازم لبدء عملياتها وقبول العملاء. وأكدت الهيئة التنظيمية أيضًا على أنه لكي تبدأ الشركة عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يجب على مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs) أولاً تأمين حساب مصرفي محلي.

صادرت تركيا جميع أصول FTX

بعد تقديم الأعمال الأساسية لبنكمان-فرايد للإفلاس، أصدرت الحكومة التركية إعلانًا رسميًا يحدد النتائج الأولية والإجراءات ضد الشركة للتحقيقات التي بدأت في 14 نوفمبر.

اكتشفت هيئة التحقيق التركية أن FTX أساءت التعامل مع أموال المستخدمين، واختلست الأموال من العملاء من خلال المعاملات التجارية المشبوهة ، وتلاعب بالعرض والطلب في السوق من خلال السماح للمستخدمين بشراء وبيع العملات الرقمية المدرجة التي لم تكن مدعومة بحيازات فعلية من العملات الرقمية.

وفقًا لمنشور على LinkedIn من FTX TR، منذ إطلاق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها في وقت سابق من عام 2022 ، عالجت البورصة متوسط ​​حجم المعاملات الشهرية من 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار ولديها أكثر من 110.000 مستخدم. كان هناك 27 عاملا في الشركة.

دبي: يمكن للزوار الآن بيع البيتكوين نقدًا بفضل SBID

يمكن للزوار الآن بيع البيتكوين في دبي بفضل خدمات SBID المبتكرة. سيتمكن العملاء من بيع البيتكوين (BTC) نقدًا بمجرد إطلاق هذه الخدمة.

تزداد أهمية دبي، مركز الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط للتمويل اللامركزي، وتحديداً العملات الرقمية. نما دور دبي في العملات الرقمية نتيجة للتنفيذ المستمر للتراخيص واللوائح الصديقة للعملات الرقمية. استلزم ظهور مجالات عمل جديدة الحاجة إلى خدمات الكريبتو والبلوك تشين.

الشيخ حمدان يعطي الضوء الأخضر للمرحلة الجديدة من استراتيجية دبي ميتافيرس



وافق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس اللجنة العليا لتطوير تكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي في دبي ، على المرحلة الثانية من استراتيجية دبي ميتافيرس ، والتي ستنفذ تدابير تمكين استخدام تقنيات ميتافيرس المستقبلية.

وافق الشيخ حمدان على أربع استراتيجيات رئيسية لاستخدام تكنولوجيا الميتافيرس لتقديم الخدمات الحكومية ، بالإضافة إلى دراسة شاملة لتحديد الفوائد الاجتماعية لتنفيذ خدمات الميتافيرس والتي سيتم تقديمها إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها.

روسيا تفكر في إطلاق منصة تداول وطنية

يقوم المشرعون الروس بصياغة تشريعات لإنشاء منصة وطنية للعملات الرقمية. يقال إن هذا الجهد مدعوم من قبل كل من وزارة المالية والبنك المركزي لروسيا ، اللذين لهما تاريخ طويل من الخلاف في البلاد بشأن تنظيم العملات الرقمية.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أجرى أعضاء مجلس الدوما في البرلمان الروسي محادثات مع أصحاب المصلحة في السوق حول تعديل تشريعات العملة الرقمية الحالية في البلاد "بشأن الأصول المالية الرقمية". سيُعرض على البنك المركزي أولاً التعديلات التي ستضع إطاراً قانونياً لانشاء منصة وطنية.