العملات الرقمية في أسبوع: البيتكوين أقل تقلبًا من الأسهم

العملات الرقمية في أسبوع هي نبضك الأسبوعي للأسواق الرقمية، نقدم لك أسبوعياً في هذا المقال ملخصاً بأهم الأخبار التي حدثت في مجال الكريبتو. هذا الأسبوع، أعلنت سولانا عن شراكة ضخمة مع غوغل، ودو كوون يحاكم في كوريا الجنوبية بسبب لونا، والبيتكوين أقل تقلبًا من الأسهم!

دعونا نستعرض الأخبار!

تعاون بين سولانا وغوغل

سيكون مشغل أحد عقد شبكة سولانا متاحة على سحابة غوغل في عام 2023، وذلك بهدف تسهيل تشغيل عقدة سولانا في السحابة على الجميع.

يمكن للمستخدمين إطلاق عقدة لسولانا مخصصة في السحابة بفضل الشراكة الجديدة. بعد الإعلان، ارتفع سعر سولانا بشكل كبير مقارنة بأسعار الأيام السابقة. أثناء الكتابة ارتفع العملة على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 2٪ ، مع قيمة سوقية قدرها 12,883,722 دولارًا، وسعر 583 دولارًا أمريكيًا.

البيتكوين أقل تقلبًا من أسهم S&P 500 وناسداك

وفقًا للنتائج التي تم نشرها هذا الأسبوع من قبل شركة البيانات الرقمية Kaiko، فإن التقلبات البيتكوين لمدة 20 يومًا، وهو مقياس يقيس التغيرات اليومية في سعر البتكوين، قد انخفض إلى ما دون كل من أسهم ناسداك و S&P 500 لأول مرة منذ عامين.

إنها أيضًا المرة الأولى منذ أغسطس 2020 التي تتفوق فيها أكبر عملة رقمية في العالم على مؤشر S&P 500 من حيث التقلب!

كوريا الجنوبية تحاكم دو كوون بتهمة التلاعب بسعر تيرا

وفقًا لتقرير إعلامي كوري جنوبي، حصل المدعون العامون على أدلة تشير إلى أن المؤسس المشارك لشركة تيرا لابس، دوو كوون، وجه أحد الموظفين مرة للتلاعب بسعر لونا كلاسيك (LUNC).

وفقًا لتقرير صدر في 3 نوفمبر عن أحد المصادر الكورية (KBS)، صرح مسؤول من مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية أنهم حصلوا على "سجل محادثة" حيث "أمر الرئيس التنفيذي كوون بالتحديد بالتلاعب في الأسعار".

لا يزال مكان وجود كوون غير معروف، على الرغم من أن أحد مؤسسي نظام تيرا البيئي زعم سابقًا أنه "ليس هاربًا".