العملات الرقمية في أسبوع: بينانس تخرج من كندا

البوابة- في مقالنا لهذا الأسبوع، نقدم لك آخر التحديثات حول خروج بينانس من السوق الكندية، ونستعرض جهود الإثيريوم لمعالجة بعض النهائية، وقانون ولاية فلوريدا الجديد الذي يقيد استخدام العملات الرقمية الصادرة عن بنك مركزي. استمر في القراءة لمعرفة المزيد.

بينانس تخرج من السوق الكندية

صرحت بينانس على تويتر في ١٢ مايو أنها ستخرج من السوق الكندية. حيث وصفت منصة التداول هذه الخطوة بأنها "استباقية" بسبب الإرشادات الجديدة الصادرة عن المنظمين الكنديين، والتي تؤثر سلبًا على قطاع العملة المشفرة في البلاد. نتيجة للقواعد التي قدمها مسؤولو الأوراق المالية الكنديون في 22 فبراير ، والتي تطلب منهم تقديم اتفاقيات تسجيل مسبق جديدة واتباع قيود إضافية، تتابع بينانس الآن بعض منافسيها الأصغر في مغادرة السوق الكندية.

الإثيريوم تستعد لإجراء تحديثات لمعالجة مشاكل تقنية

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ردًا على مشكلتين نهائيتين في غضون 24 ساعة على سلسلة بيكون، أصدر مطورو الإثيريوم الأساسية تصحيحات لعملاء Prysm Labs و Teku. سلسلة بيكون هي طبقة الإجماع لشبكة الإثيريوم.

في 11 مايو، أفاد فريق الإثيريوم أن الشبكة كانت تواجه تحديات في تأكيد المعاملات. تم اقتراح كتل جديدة ولكن لم يتم الانتهاء منها بسبب مشكلة غير معروفة، مما أدى إلى انقطاع الخدمة لمدة 25 دقيقة. تكررت نفس المشكلة في 12 مايو، مما أدى إلى فشل إنهاء الكتلة لمدة ساعة. صرحت مؤسسة الإثيريوم أن النهاية لم يكن من الممكن الوصول إليها لمدة ثلاث وثمانية فترات، ربما بسبب الحمل الكبير على بعض عملاء طبقات التوافق، بسبب سيناريو استثنائي.

حاكم فلوريدا يوقع مشروع قانون يقيد استخدام العملات الرقمية الصادرة عن بنك مركزي في الولاية

وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على مشروع قانون يقيد استخدام العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) في الولاية. يحظر القانون الجديد استخدام عملات البنوك المركزية الفيدرالية للولايات المتحدة كأموال بموجب القانون التجاري الموحد لفلوريدا، كما يحظر استخدام عملات البنوك المركزية الرقمية الصادرة عن الحكومات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يشجع القانون الدول الأخرى على تطبيق قيود مماثلة بموجب قوانينها التجارية. استشهد DeSantis بدراسات البيت الأبيض حول التكنولوجيا الناشئة كسبب للقانون الجديد. سوف يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو.