العملات الرقمية في أسبوع: تفاوتات في تكاليف التعدين حول العالم!

البوابة - هذا الأسبوع، ظهر تطورات مهمة هزت جميع أنحاء قطاع العملات الرقمية. حيث أبرزت تكاليف تعدين البيتكوين اختلافات عالمية ملحوظة، حيث تتراوح من 208,560 دولار في إيطاليا إلى 266 دولار في لبنان للبيتكوين الواحد. كما رسخت PayPal نفسها وخدماتها بافتتاح "مركز العملات الرقمية"، مما يُسهّل عمليات الشراء والبيع والدفع التي تشمل العملات الرقمية مثل البيتكوين. في الوقت نفسه، منحت سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADGM) الموافقة لشركة M2 لتشغيل منصة لتداول الأصول الرقمية من العاصمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كل هذا وأكثر، لذا دعونا نبدأ في الأخبار!

تكاليف تعدين البيتكوين: اختلافات واسعة عالمياً

أبرز تقرير حديث من CoinGecko اختلافات عالمية واضحة في تكاليف الكهرباء المنزلية لمُعدّني البيتكوين الفرديين. حيث تبلغ التكلفة الأعلى في إيطاليا 208,560 دولار لتعدين بيتكوين واحد، بينما تبلغ تكلفة لبنان 266 دولار فقط، وهو ما يُمثل انخفاضاً بنسبة 783 مرة. يُعتبر 65 دولة فقط مربحة للمُعدّنين المنفردين بناءً على تكاليف الكهرباء، منها 34 دولة في آسيا وخمس دول في أوروبا. تبلغ التكلفة العالمية المتوسطة لاستخراج بيتكوين واحد 46,291.24 دولار، متجاوزةً بذلك سعر بيتكوين الوسطي لشهر يوليو 2023 البالغ 30,090.08 دولار. على الرغم من هذه الاختلافات، يظل الرئيس التنفيذي لشركة Binance، CZ، حذرًا، مشيرًا إلى أن عوامل الجدوى واللوجستيات قد تؤثر في إمكانيات التعدين في البلدان ذات تكاليف كهربائية منخفضة.

PayPal تعزز تجربة المستخدمين مع مركز العملات الرقمية لعمليات الشراء والبيع والدفع

قامت PayPal بتحديث شروطها وأحكامها لتقديم "مركز العملات الرقمية"، مما يتيح للمستخدمين الاحتفاظ والتفاعل مع مختلف العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، داخل حسابات PayPal الخاصة بهم. تسمح هذه الخدمة بشراء وبيع العملات الرقمية واستخدام عائدات بيع العملات الرقمية لإجراء المدفوعات عبر PayPal. تأتي هذه الإضافة بعد إطلاق PayPal للعملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي (PYUSD). سيكون مركز العملات الرقمية دوراً حيوياً في التحويل بين PYUSD وغيرها من الأصول الرقمية، لخدمة مستخدمين محددين.

أبوظبي تمنح الموافقة التنظيمية لشركة M2 لإطلاق منصة تداول الأصول الرقمية

منحت الهيئة القابضة للخدمات المالية في أبوظبي (FSRA) الضوء الأخضر لشركة M2 لتشغيل منصة لتداول الأصول الرقمية المتعددة الأطراف من العاصمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. تمكن هذا الإذن التنظيمي شركة M2 من تزويد العملاء المؤسسيين والتجزئة في الإمارات بالقدرة على شراء وبيع وتخزين الأصول الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم. تهدف منصة M2، التي من المقرر أن تبدأ في العمل في وقت لاحق من هذا العام، إلى بناء ثقة وأمان ونزاهة في قطاع الأصول الرقمية، وتقديم خدمات تشمل شراء العملات الرقمية والمشتقات وخيارات العائد. تستمر الإطارات التنظيمية الشاملة لهيئة ADGM في جذب الشركات المتعاملة مع العملات الرقمية لإقامة أعمالها في منطقتها المالية والاقتصادية المنظمة.