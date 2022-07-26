العملات الرقمية في أسبوع: دبي تطلق استراتيجية الميتافيرس

شهد الأسبوع الماضي تقلبًا كبيرًا إلى حد ما ولكنه كان إيجابيًا لأسواق العملات الرقمية، حيث أدت الأسعار المرتفعة إلى رفع المعنويات العامة للمتداولين الذين اندفعوا مرة أخرى إلى السوق عند أول إشارة إلى ارتفاع الأسعار.

في العملات الرقمية هذا الأسبوع، تخطط دبي لتصبح مركزًا للميتافيرس وتطلق خطة طموحة لجذب 5000 شركة بلوك تشين وميتافيرس إلى الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2027. أيضًا، سيتمكن سكان الإمارات العربية المتحدة قريبًا من تداول الأصول الافتراضية بالدرهم الإماراتي باستخدام حساباتهم المصرفية المحلية بفضل شراكة جديدة. أما في أخبار أقل تفاؤلاً بمستقبل القطاع، أظهر تقرير الربع الثاني لشركة تيسلا عن بيعها 936 مليون دولار من البيتكوين.

دعونا نستعرض سويًا أبرز أخبار الأسبوع الماضي!

ميتافيرس سيساهم بمبلغ 4 مليارات دولار في اقتصاد دبي

كشف ولي العهد الشيخ حمدان مؤخرًا عن خطة رئيسية تهدف إلى زيادة عدد شركات البلوك تشين والميتافيرس في دبي من 1000 إلى 5000 في غضون خمس سنوات. تريد استراتيجية دبي ميتافيرس زيادة مساهمة القطاع الجديد في اقتصاد الإمارة إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2030.

#الإمارات تراهن على الميتافيرس !

أعلن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إنشاء لجنة للإشراف على التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي ، مضيفا أن أول مشروع للجنة سيكون إعداد استراتيجية دبي للميتافيرس.#بت_عرب #العملات_الرقميه #العملات_المشفرة #دبي #Metaverse pic.twitter.com/3otrfCl4IW — بت عرب (@Bit_3rab) May 11, 2022

تهدف استراتيجية دبي للميتافيرس، التي أصدرها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وقت سابق من هذا الشهر، إلى توسيع مساهمة قطاع الميتافيرس في الإمارة إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2030.

تحظر استيديوهات موجانج دمج الرموز غير القابلة للاستبدال في لعبة ماينكرافت

هذا الأسبوع، حظر منتجو استديوهات موجانج عمليات دمج الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) في لعبتهم الشهيرة على نطاق واسع ماينكرافت. أعربت الشركة عن مخاوفها مشيرة إلى أن الـ NFTs تشجع على المضاربة على الأسعار وعمليات الاحتيال.

صرحت الشركة بأنه "لا يُسمح بدمج تقنيات البلوك تشين داخل تطبيقات العميل والخادم لضمان تمتع لاعبي ماينكرافت بتجربة لعب آمنة وشاملة". كما حث هواة الألعاب المشككون في الكربتو شركة إيبيك جيمز، الشركة وراء لعبة فورتناين، على أن تحذو حذوها، لكن الأخيرة ذكرت أنها "لن تنفذ مطلقًا" حظرًا مشابهًا.

تيسلا تبيع 75٪ مما في ميزانيتها من البيتكوين في الربع الثاني

وفقًا للتقارير المالية الجديدة الصادرة يوم الأربعاء الماضي ، قامت تيسلا بتصفية غالبية عملاتها الرقمية في الربع الثاني من هذا العام.

في مطلع العام الماضي فقط، أي في يناير، أصبحت تيسلا واحدة من أكبر مالكي البيتكوين من الشركات بعد شرائها 1.5 مليار دولار في البيتكوين. تم الكشف عن الصفقة في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في فبراير. كان لدى تيسلا سابقًا نية لقبول مدفوعات البيتكوين في ذلك الوقت، ومع ذلك ، تم إلغاء هذه الخطط في النهاية بسبب المخاوف بشأن استهلاك البيتكوين للطاقة.

وفقًا للبيانات المالية للشركة، كانت مقتنيات البيتكوين الصافية لشركة تيسلا ثابتة نسبيًا لثلاثة أرباع متتالية. كان لدى تيسلا أصول رقمية بقيمة 1.261 مليار دولار في ميزانيتها في نهاية مارس.

تعاون بين منصة كراكن مع بنك رأس الخيمة الوطني لإطلاق أول تداول افتراضي للأصول في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ومنصة كراكن، أحد أكبر منصات تداول الأصول الرقمية في العالم، أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة سيتمكنون قريبًا من تداول الأصول الافتراضية بالدرهم الإماراتي باستخدام حسابهم المصرفي المحلي، وذلك تماشيًا مع التزامهم بالقوانين المصرفية.

يجب على مستثمري العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي استخدام البنوك أو مزودي الطرف الثالث خارج الدولة لتمويل صفقات التداول في العملات الرقمية، مما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع أسعار التداول والرسوم، والانتظار لفترات زمنية أطول، عدا عن إخضاعهم لحوكمة الأصول في الولاية القضائية الخارجية، وبفضل الشراكة الجديدة سيتم تسهيل هذه العمليبة وفقًا لخطط كراكن وبنك رأس الخيمة.