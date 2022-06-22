العملات الرقمية في أسبوع: روسيا تتجه لتعدين البيتكوين بالغاز

نظرًا لأن أسعار العملات الرقمية في حالة هبوط قوية، فمن الصعب أن تظل متفائلاً في ظل هذه الظروف.

بينما تتصاعد الأحداث، تجد المتداولين متسمرين أمام الشاشات وعيونهم ثابتة على مخططات الأسعار في السوق، فمن الصعب التفكير في أي شيء آخر هذه الأيام. ومع ذلك، عندما يراودنا الشك يجب أن ننظر للصورة الأشمل للسوق.

في أخبار أكثر تفاؤلاً، يبدو أن اللاعب الرئيسي في أسواق الطاقة العالمية في روسيا يستعد لتعدين البيتكوين بالغاز المشتعل.

دعنا الآن نستعرض وإياكم جميع أخبار العملات الرقمية الرئيسية التي حدثت الأسبوع الماضي!

روسيا تعدين العملات الرقمية بإشعال الغاز

وفقاً لكويتيليغراف، عقدت شركة غازبروم نيفتي، عملاقة الغاز الروسي التابعة للدولة، شراكة مع BitRiver، المزود الرائد لخدمات تحديد مواقع التعدين في روسيا، لتقديم خدمات الاستضافة لعمليات تعدين العملات الرقمية الرئيسية.

ستقوم شركة غازبروم بتزويد الطاقة المولدة من الغاز المشتعل لمراكز البيانات الشريكة لشركة BitRiver. عادةً ما يُهدر الغاز المحترق، لذا ستعمل روسيا على التعدين باستخدام الغاز الطبيعي الضائع كمصدر للطاقة، وبالتالي تحقيق أرباح من النفايات وتقليل انبعاثاتها من الكربون.

إيلون ماسك أمام المحكمة بسبب دوغكوين

يتهم كيث جونسون إبلون ماسك بأنه جزء من مخطط هرمي يسعى للتحكم في سعر دوجكوين مع إقناع الأشخاص عبر الإنترنت بأن العملة الرقمية هذه كانت استثمارًا مشروعًا وسليمًا. قدم جونسون الشكوى في 16 يونيو في محكمة المقاطعة الجنوبية في مانهاتن، وهو يسعى للحصول على 86 مليار دولار كتعويض. بالإضافة إلى ذلك، يسعى للحصول على 172 مليار دولار كتعويضات أخرى ويرغب في صدور أمر محكمة يمنع ماسك من الترويج لدوجكوين.

ومن الجدير بالذكر أن شركة تصنيع المركبات الكهربائية تقبل DOGE لبعض البضائع.

كوين مينا تحصل على الموافقة المبدئية من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

حصلت كوين مينا، وهي منصة تداول العملات الرقمية الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على ترخيص مبدئي من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لمواصلة عملياتها في دبي أثناء تقديم طلب للحصول على ترخيص حسب متطلبات السلطة.

بكل فخر واعتزاز، يسعدنا أن نُعلن بأن كوين مينا قد حصلت على موافقة تنظيمية مبدئية من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية VARA، مما يجعله الترخيص الثالث الذي تحصل عليه كوين مينا بعد أن نجحت في الحصول على ترخيصين خلال عامها الأول. pic.twitter.com/BYUnjOeppr — CoinMENA | كوين مينا (@CoinMENA) June 16, 2022

سيكون هذا الترخيص هو الثالث من نوعه الذي تحصل عليه كوين مينا حيث حصلت على الأول من بنك البحرين المركزي (CBB) والثاني في الاتحاد الأوروبي.

تتعاون غرفة تجارة دبي مع الهند لتحسين الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية

استضافت غرفة تجارة دبي مؤخرًا ندوة عبر الإنترنت حضرها أكثر من 270 مشاركًا بالشراكة مع سفارة الإمارات العربية المتحدة في الهند، والغرف التجارية والصناعية الهندية (ASSOCHAM)، والاقتصاد والسياحة بدبي، و المجلس الهندي للأعمال والمهنية (IBPC).

ناقشت الندوة عبر الإنترنت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند (CEPA) وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي والبلوك تشين مساعدة كلا الاقتصادين.