العملات الرقمية في أسبوع: روسيا ستطرح الروبل الرقمي في عام 2024

نظرًا لوجود الكثير من الحديث حول عملات البنوك المركزية الرقمية، بدأ بنك روسيا في اختبار الروبل الرقمي في عام 2022 ويخطط لإطلاق عملية مصرفية رسمية في عام 2024، عام الانتخابات الرئاسية.

نظرًا لاكتساب حركة أسعار البيتكوين زخمًا بسبب انخفاض التضخم لنسبة أقل من المتوقع، فقد شهد الدولار الأمريكي انخفاضاً في السعر. كما تجاوزت الإثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، 1900 دولار يوم الخميس، وذلك على إثر نجاح الاختبار النهائية قبل بدء ترقية الدمج المرتقبة.

دعونا نكتشف أبرز الأخبار هذا الأسبوع!

روسيا ستطرح الروبل الرقمي عبر البنوك في عام 2024

سيبدأ بنك روسيا المركزي في ربط جميع البنوك والمؤسسات الائتمانية بشبكة الروبل الرقمية في عام 2024، وفقًا لأحدث بيان للسياسة النقدية للمؤسسة. نظرًا لأنه من المتوقع إجراء انتخابات رئاسية في روسيا في مارس 2024، ولأنه لدى الرئيس الحالي فلاديمير بوتين الحق الدستوري في الترشح لإعادة الانتخاب، فسيكون ذلك عامًا مهمًا بالنسبة لروسيا.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك المركزي دمج الوسطاء الماليين غير المصرفيين، والمنصات المالية، والبنية التحتية لمنصات التداول بحلول عام 2025، جنبًا إلى جنب مع اعتماد الروبل الرقمي.

كما أفادت صحيفة كوينتيليغراف سابقًا، بعد تقديم خارطة طريق عملة الروبل الرقمي الرسمية العام الماضي ، أطلقت روسيا أول اختبار رقمي للروبل في فبراير 2022. تم اختيار اثني عشر بنكًا من قبل بنك روسيا لاختبار الروبل الرقمي، بما في ذلك المؤسسات المعروفة مثل سبيربنك و VTB و Tinkoff Bank وغيرها.

تطلق برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط نموذج تسهيل لتنظيم العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة

يقدم بحث جديد من PwC الشرق الأوسط، بعنوان "السوق _ الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة"، تحليلاً شاملاً للعملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة. يقترح البحث أيضًا أن نموذج التيسير ثلاثي المراحل للجهات التنظيمية الحكومية يضمن الالتزام بالامتثال والشفافية لدعم نمو القطاع على المدى الطويل.

تبلغ الحصة السوقية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العملات الرقمية حوالي 25 مليار دولار، وبين يوليو 2020 ويونيو 2021، ارتفعت بنسبة 500٪. وتقترب الإمارات من لبنان الذي سجل 26 مليار دولار وتركيا التي يبلغ حجم مبيعاتها 132 مليار دولار من حيث الحجم داخل المنطقة.

اختبار ترقية الإثيريوم النهائي يتم بنجاح

يبدو أن ترقية الدمج ستسبق الموعد المحدد لها بعد أن قرر مطورو الإثيريوم الأساسيان تيم بيكو وتيرنس تيساو تحديد تاريخ الدمج بشكل غير رسمي ليوم 15 سبتمبر خلال مكالمة للمطورين يوم الخميس. توقع بيكو في الأصل موعدًا في 19 سبتمبر ، مما يشير إلى أن التخطيط في اللحظة الأخيرة كان يسير دون أي عوائق بعد اندماج شبكة اختبار Goerli النهائية دون أي عوائق هذا الأسبوع.

الإمارات تصدر متطلبات جديدة لمكافحة غسيل الأموال في مجال العملات الرقمية والعقارات

في محاولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طبقت الإمارات قواعد إبلاغ إضافية عن "بعض المعاملات العقارية" التي تتم داخل الدولة.

في الواقع، يلزم الآن تقديم مزيد من التقارير إلى السلطات للمدفوعات التي يتم إجراؤها للمعاملات العقارية باستخدام الأصول الافتراضية، والمدفوعات النقدية الفردية أو المتعددة التي يبلغ مجموعها 55000 درهم إماراتي على الأقل.

وفقًا للتعليمات الأخيرة، يجب على جميع سماسرة العقارات والمحامين والوكلاء تقديم تقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية عن جميع مبيعات وشراء العقارات التي تتضمن ثلاثة أشكال مختلفة للدفع ، سواء كانوا يمثلون كل أو جزء من الممتلكات.