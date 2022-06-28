العملات الرقمية في أسبوع: عمليات البحث على غوغل عن "نهاية البيتكوين" تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق!

مع تصاعد الخوف من التضخم المرتفع باستمرار، وصلت عمليات البحث في Google عن "نهاية البيتكوين" إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق. إذا كنت منتبهًا لعناوين الأخبار الرقمية لوسائل الإعلام لبضع سنوات ماضية، فسيكون من الطبيعي أن تكون قد اعتدت على عناوين الأخبار التي تدعي أن "بيتكوين قد انتهت".

في خبر أكثر جنونًا، يبدو أن حب إيلون ماسك للدوجكوين لم يتزعزع بعد الدعوى القضائية حيث غرد مكررًا دعمه لعملة الكلب الياباني:

I will keep supporting Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2022

سأستمر في دعم دوجكوين، تقول التغريدة.

بينما يشعر المنافسون بالضيق بسبب أحوال السوق، تعتقد بينانس شراكات مثيرة للاهتمام في فضاء الـ NFTs. وبالحديث عن NFTs، تقوم ميتا (فيسبوك سابقًا) باختبار NFTs على الإنستغرام بينما تبيع أوكرانيا مجموعتها!

إليك أهم عناوين الأسبوع الماضي التي لربما فاتك قراءتها!

عمليات البحث على Google عن "نهاية البيتكوين" تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق



على ما يبدو، مع انخفاض سوق العملات الرقمية، يسأل العديد من المتشككين الناس ما إذا كانت عملة البيتكوين قد انهارت. أظهرت البيانات الواردة من مؤشرات Google، وهي مقياس يستخدم لقياس الاهتمام العام بموضوعات معينة، زيادة في البحث عن "نهاية البيتكوين"، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا في البحث.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفعت عمليات البحث العالمية عن "نهاية البيتكوين". كما زادت عمليات البحث عن كلمات رئيسية مماثل ، مثل "موت البيتكوين" ، بشكل كبير ولكنها لم تصل إلى مستوى مرتفع جديد. المصدر: Google Trends.

تعكس بيانات مؤشرات Google مثل هذا الشعور القوي غير الحماسي. يشير محرك التحليلات هذا إلى أن عبارة "البيتكوين ميتة" تتمتع بزيادة هائلة في عمليات البحث اليوم، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وفقًا لمؤشر الطمع والجشع في البيتكوين، أصبح المستثمر النموذجي الآن أكثر خوفًا من أي لحظة تقريبًا في تاريخ القطاع.

الجواب على هذا السؤال هو بالطبع لا! في الواقع، أعلنت وسائل الإعلام الرئيسية موت البيتكوين 385 مرة! عملة البيتكوين ما زالت رائجة للغاية. وفقًا لبيانات من شركة Glassnode للتحليلات على السلسلة، اعتبارًا من 20 يونيو، كانت ما نسبته 56.2٪ من عناوين بيتكوين لا تزال تحقق أرباحاً أكثر مما كانت عليه عند شرائها العملة الأولى للمرة الأولى. لذا فإن أكثر من نصف محافظ البيتكوين لا تزال تحقق أرباحًا!

كريستيانو رونالدو في تعاون مع بينانس للويب 3

وقع كريستيانو رونالدو، نجم كرة القدم العالمي، صفقة حصرية متعددة السنوات لتطوير رموز غير قابل للاستبدال (NFT) مع أكبر منصة تداول من حيث حجم التداول بينانس.

من خلال هذه الشراكة، ستنشئ بينانس سلسلة من الـ NFT مع رونالدو. ستتوفر المجموعة الأولى حصريًا على منصة بينانس للـ NFT في وقت لاحق من هذا العام. أيضًا، يأمل التعاون في تعليم مشجعي كرة القدم على الويب 3.

ميتا تختبر الـ NFTs على إنستغرام

أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم للانتسغرام، أنها ستبدأ في اختبار الـ NFTs على قصص الانستغرام من خلال منصة الواقع المعزز Spark AR.

تهدف ميتا إلى إنشاء طرق جديدة لمنشئي المحتوى لتحقيق المزيد من الدخل من عملهم على المنصة: "بينما نبني من أجل تطوير الميتافيرس، نقدم العديد من الفرص الجديدة لمنشئي المحتوى لجني المال على منصاتنا، بالإضافة إلى توسيع نطاق المقتنيات الرقمية مثل NFTs على الانستغرام."

أوكرانيا تبيع الرمز غير القابل للاستبدال كريبتو بانك رقم 5364 الذي تم التبرع لها به بأكثر من 100,000 دولار

أعلن نائب وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، أليكس بورنياكوف، يوم الاثنين، عن بيع CryptoPunk # 5364، وهو NFT الذي تم التبرع به لدعم حملة مساعدة وإنقاذ أوكرانيا، مقابل 90 إيثر، والتي كانت قيمتها 102,640 دولارًا في ذلك الوقت.

ارتفع سعر NFT من قيمته الأولية البالغة 16.19 إيثر، أو 31,722 دولارًا.

مصرف قطر المركزي يستعد لإطلاق عملة رقمية للبلاد

إن مصرف قطر المركزي "في المراحل الأولى" من إطلاق عملته الرقمية. كشف محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني خلال إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي أن البنك يسعى لإيجاد حلول تقنية لعملائه التجاريين. وأوضح آل ثاني أن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولى:

"العديد من البنوك المركزية تدرس الآن إصدار عملات رقمية للبنوك المركزية ، ونحن لسنا استثناء من ذلك. لكننا ما زلنا في مرحلة التأسيس. نحن نقوم بتقييم إيجابيات وسلبيات إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي وإيجاد التكنولوجيا والمنصة المناسبة والصحيحة لإصدار العملة الرقمية للبنوك المركزية الخاصة بنا "

عند سؤاله عن تقنية العملات الرقمية، علق محافظ البنك القطري قائلاً: "في الوقت الحالي، تعد العملات الرقمية ابتكارًا تقنيًا. قد يأخذنا إلى حقبة جديدة من الخدمات المالية السريعة والرخيصة والتي يسهل الوصول إليها. ومع ذلك ، فإن تلك الأصول الرقمية التي لم يتم التأكيد عليها من قبل السلطة النقدية قد تكون أقل مصداقية ".

منصة هوبي تحصل على تراخيص في دبي

يوم الجمعة، أعلنت منصة هوبي أنها تلقت ترخيص من مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، مما يجعله أول ترخيص للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إن ترخيص مركز دبي المالي العالمي ليس ترخيصًا تجاريًا، ولكنه يخول هوبي من تحفيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لبدء عملياتها في دبي. يفتح الترخيص عددًا من المزايا مثل الوصول إلى النظام التكنولوجي المحلي والمعاملة التفضيلية لأبحاث التكنولوجيا والتطورات وتدفقات رأس المال والضرائب.