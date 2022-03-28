العملات الرقمية في أسبوع: كريم تدخل عالم مدفوعات العملات الرقمية

البيتكوين تشق طريقها لتحقيق أعلى إغلاق أسبوعي لها منذ بداية هذا العام، مظهرة الاستقرار في أوقات الأزمات وعدم اليقين والشك.

أما على الصعيد التنظيمي للتبني، دخلت المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو رسميًا العصر الرقمي من خلال أن تصبح أول مدينة برازيلية تعتمد البيتكوين لتسديد مدفوعات الضرائب. كما وتتطلع شركة كريم إلى دخول مضمار العملات الرقمية واعتماد مدفوعات العملات الرقمية مقابل خدماتها! وبينما تبدو أن الـ NFT تمثل جبهة جديدة للأعمال، تطلق أوكرانيا متحفها الخاص لإحياء ذكرى الحرب.

دعونا نبدأ باستعراض الأخبار سوياً!

ريو دي جانيرو تقبل البيتكوين

أعلنت ريو دي جانيرو، أكبر مدينة في البرازيل، عن قانون جديد مؤيد للعملات الرقمية والذي سيشهد أن تبدأ الحكومة في قبول مدفوعات البيتكوين (BTC) للضرائب على العقارات السكنية والتجارية ضمن حدود البلدية بمساعدة منصة التداول باينانس، وفقًا لـ كوينتيليغراف البرازيل. ستدخل هذه القواعد الضريبية الجديدة حيز التنفيذ في عام 2023، وذلك حسب تغريدة كتبها تشيكو بولهيس، وزير التنمية الاقتصادية والابتكار والتبسيط.

يدعم فيتاليك بوتيرين محاولة زامبيا أن تصبح مركز التكنولوجيا في إفريقيا

أعرب مؤسس الإثيريوم، فيتاليك بوتيرين، عن دعمه لزامبيا التي تسعى جاهدة لتصبح مركزًا تكنولوجيًا في إفريقيا للشركات الناشئة. من الجدير بالذكر أنه وفقًا لبحث أجرته منصة كوكوين، زاد استخدام العملات الرقمية في إفريقيا بنسبة 2,500٪ في عام 2021.

ذكرت التقارير أن "أكثر من 88.5٪ من معاملات العملات الرقمية التي أجراها الأفارقة" كانت عمليات تحويل عبر الحدود. تتطلع الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا إلى الاستفادة من الاهتمام المتزايد بالشركات الناشئة في إفريقيا ، وتتطلع إلى جذب المزيد من شركات التكنولوجيا ورؤوس الأموال.

أوكرانيا تطلق أول متحف NFT في البلاد لتخليد ذكرى الحرب

أعلنت أوكرانيا عن إطلاق متحف NFT الخاص بها "للاحتفاظ بذكرى" آخر التطورات الجيوسياسية في أوروبا ، حسبما غرد وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف.

كريم تبحث دخول حيز المدفوعات الرقمية

أدرجت شركة كريم باي، الشركة التابعة لتطبيق كريم للتوصيل، وظيفة شاغرة لمدير عملات رقمية في الإمارات العربية المتحدة، مما يعني أن الشركة تتطلع بنشاط إلى الاستفادة من مدفوعات العملات الرقمية وتبنيها.

بهدف تبسيط تجربة المستخدمين، سيكون مدير مسؤولاً عن تحديد استراتيجية كريم وخريطة المنتجات في مجال البلوك تشين والعملة الرقمية. يجب أن تدعم خارطة الطريق هذه كلاً من كريم باي والمجموعة الأوسع من أعمال كريم لجعل الحياة اليومية أكثر بساطة لعملائها وقيادتها ومتاجرها من خلال تضمين تقنيات تقدمية في الخدمات، كما جاء في الإعلان.