العملات الرقمية في أسبوع: مؤسس لونا في مأزق قانوني

كانت القصة الأكثر جنونًا هذا الأسبوع في عالم الكريبتو تدور حول الادعاءات التي تطارد مؤسس لونا دوو كوان.

حيث يواجه مؤسس الشركة التي تقف وراء لونا، العملة المثيرة للجدل والعملة المستقرة الخوارزمية UST، مشاكل قانونية تتصاعد مع تحقيقات قضائية في دول متعددة.

بالحديث عن العملات المستقرة، لا يزال الكثيرون يعتقدون أن العملات المستقرة لا تزال تمهد الطريق للتبني الجماعي للعملات الرقمية مع نشر USDT على تيزوس بلوك تشين، على الرغم من حقيقة أن UST قد جعلت مفهوم العملات المستقرة بأكمله موضع تساؤل بل وشك.

بدون أي مزيد من التفاصيل، إليك جميع أخبار العملات الرقمية من الأسبوع الماضي في رابط واحد!

دو كوون ينفي سحبه 2.7 مليار دولار قبل انهيار تيرا

نفى دو كوون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لعملتي LUNA وUST المثيرتان للجدل، الشائعات التي اتهمته بسحب 80 مليون دولار شهريًا لما يقرب من ثلاث سنوات. بدأت عدة تقارير في مهاجمة كوان بدءًا من هذه التغريدة التي أشعلت موجة من الغضب بين مجتمع العملات الرقمية:

🧵 Some of you thought $80m per month was bad. That's nothing. Here's how Do Kwon cashed out $2.7 billion (33 x $80m!) over the span of mere months thanks to Degenbox: the perfect mechanism to drain liquidity out of the LUNA & UST system and into hard money like USDT. (1/13) — FatMan (@FatManTerra) June 11, 2022

الترجمة: اعتقد البعض منكم أن 80 مليون دولار شهريًا كان مبلغًا كبيرًا. هذا لا شيء. إليك كيفية صرف دوو كوان 2.7 مليار دولار (33 × 80 مليون دولار!) على مدى أشهر فقط بفضل ديجين بوكس: الآلية المثالية لاستنزاف السيولة من عملتي LUNA & UST وتحويلها إلى أموال صعبة مثل USDT.

- فات مان (FatManTerra) 11 يونيو 2022

القصة لا تتوقف عند هذا الحد، حيث دحض كوون هذه المزاعم على تويتر بمشاركة جانبه من الأحداث وأكد أنه لا يزال يمتلك غالبية ممتلكاته من LUNA بعد توزيعها على المستخدمين.

وفقًا لبلومبيرغ، نقلاً عن مصدر غير معروف، تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا في ما إذا كانت شركة تيرا قد انتهكت متطلبات حماية المستثمر قبل انهيار العملتين.

من الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية بدأت تحقيقًا في قضية كوون أيضًا.

تيثر تطلق رمز USDT جديد على تيزوس بلوك تشين

أعلنت تيثر، منشئة العملة الرقمية المستقرة الرائدة، عن إطلاق تيثر (USDT)، على تيزوس بلوك تشين.

وبهذه الإضافة؛ تهدف إلى زيادة بصمتها الرقمية عبر قطاعات المدفوعات الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi).

حاليًا، تتيح تيثر عمليات النقل على مجموعة متنوعة وموسعة من سلاسل الكتل، بما في ذلك سولانا و الإثيريوم أفالانش وبولكادوت وغيرها الكثير.

تعاون بين The Weeknd ومنصة بينانس لإطلاق أول جولة كريبتو في العالم

عقدت أكبر منصة تداول في العالم، بينانس، شراكة مع الفنان الحائز على العديد من الجوائز The Weeknd في جولة عالمية تحت عنوان "After Hours Til Dawn" ، وهي أول جولة موسيقية في العالم مدعومة بالعملات الرقمية!

الجولة التي تبدأ في 8 يوليو 2022، ستعطي للمشجعين فرصة لتجربة Web3 الخاصة التي ستشمل مجموعات NFT التي ستكون مستوحاة من الجولات بالإضافة إلى منتجات ذات العلامات التجارية المشتركة المصممة بالشراكة بين بينانس و HXOUSE، وهو مركز ومصانع للأفكار وحاضنة مجتمعية للاعمال الإبداعية.

جاك دورسي و جاي زي يتعاونان في طرح برنامج تعليمي عن البيتكوين في بروكلين

تعاون جاي زي ، مغني ومنتج الهيب هوب، مع جاك دورسي، مؤسس Block و Cash App وأحد مؤسسي تويتر، لتطوير "أكاديمية البيتكوين".

يهدف هذا البرنامج، الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع Crypto Blockchain Plug و Black Bitcoin Billionaire، إلى تثقيف وتمكين مجتمع بروكلين.

ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يعمل عليه دورسي، حيث كشفت TBD، وهي شركة تابعة لـ Block، عن طموحات لإنشاء شبكة ويب لامركزية جديدة، يطلق عليها اسم "Web5" تركز على البيتكوين.