العملات الرقمية في أسبوع: مخزنو الإيثريوم في ارتفاع

تأتيكم كل يوم أحد، مقالة العملات الرقمية في أسبوع هي ملخصك الأسبوعي للأسواق الذي يساعدك على تتبع كل خبر مهم حدث في مجال العملات الرقمية. هذا الأسبوع، نراقب ممتلكات تيسلا من البيتكوين، وأطاحت إسبانيا بالسلفادور من حيث عدد ATM العملات الرقمية، ومستثمرو الإثيريوم في ازدياد. بدون مزيد من المقدمات، إليكم الأخبار:

تتفوق إسبانيا على السلفادور لتصبح ثالث أكبر نقطة ساخنة لأجهزة صراف الكريبتو الآلي

بعد الولايات المتحدة وكندا، تمتلك إسبانيا الآن ثالث أكبر شبكة من أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين والعملات الرقمية في أوروبا.

تمتلك إسبانيا حاليًا 215 من أجهزة الصراف الآلي الرقمية (14.65 ٪ من أجهزة الصراف الآلي الرقمية في أوروبا)، مما أدى إلى تراجع مركز السلفادور، التي لديها 212 ماكينة صراف آلي رقمي، إلى المركز الرابع بعد أن فاقتها إسبانية بـ 3 أجهزة صراف آلي فقط. وفقًا لبيانات CoinATMRadar، تمثل إسبانيا 0.6٪ من أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية العالمية.

تحتفظ تيسلا بكل الـ 218 مليون دولار من البيتكوين التي خزنتها اعتبارًا من الربع الثالث

وفقًا لأحدث تقرير أرباح لشركة تيسلا، اختارت الشركة الاحتفاظ بعملة البيتكوين المتبقية في الربع الثالث بعد بيعها بنسبة 75٪ من مقتنياتها في الربع الثاني. تتضمن الميزانية العمومية لشركة تيسلا أصولًا رقمية بقيمة 218 مليون دولار، وفقًا لإصدار أرباح الربع الثالث. كشفت صانعة السيارات الكهربائية الشهيرة في فبراير 2021 أن لديها ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين، ولكن بسبب المخاوف المتعلقة بـ COVID-19، باعت غالبية ممتلكاتها في العام التالي.

مخزنو الإثيريوم في ارتفاع

بلغ عدد العناوين الفريدة التي تحتوي على أكثر من أو يساوي 1 إيثر 1.32 مليون عنوان في أكتوبر من العام الماضي. في ذلك الوقت، كان سعر الإيثر يقترب من 3500 دولار. بحلول شهر مارس، وصل عدد محافظ الإثيريوم التي تحتوي على رصيد إيثر واحد على الأقل إلى 1.41 مليون، بينما انخفض سعر العملة الرقمية بنسبة 25٪ إلى 2600 دولار.

وفقًا للإحصاءات، ارتفع عدد المستثمرين الذين يمتلكون واحدًا على الأقل من إيثر بمقدار 170.000 منذ ذلك الحين ، في حين انخفض سعر إيثر إلى النصف إلى 1295 دولارًا.

وفقًا لبيانات Glassnode، يوجد حاليًا أكثر من 318000 مستثمر يمتلكون ما لا يقل عن 10 ETH بقيمة تقترب من 13000 دولار، ارتفاعًا من 278300 في أكتوبر من العام الماضي.