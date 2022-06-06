العملات الرقمية في أسبوع: منصة تداول بحرينية تنهي خدمات 120 موظف!

بينما بدأت بعض شركات العملات الرقمية في تسريح الموظفين متأثرين بسوق العملات الرقمية الهابطة، تعمل شركات أخرى على توسيع نطاق أعمالها في المنطقة باعتبارها أن هبوط سوق العملات الرقمية ليس سببًا وجيهًا لتدابير خفض التكاليف.

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منصة رين البحرينية تسرّح 120 موظفًا

قامت منصة رين، وهي واحدة من منصات تداول العملات الرقمية القليلة المرخصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتسريح عدد كبير من موظفيها.

من الجدير بالذكر بأن المنصة لم تظهر أي تباطؤ في عملية التوظيف، وكانت توظف على مدى الأشهر الستة الماضية منذ أوائل عام 2022.

من جانبها، دافع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي جوزيف دالاغو ل"رين" عن قرارالشركة في بيان قائلًا: "مع استمرار الهبوط في سوق العملات الرقمية والأسواق العالمية، أثر هذا بدوره على الشركات في جميع أنحاء العالم. كان علينا اتخاذ قرارات صعبة حتى نتمكن من تجاوز هذه الفترة من عدم اليقين، ويمكننا أن نؤكد أننا قمنا بتقليص حجم القوى العاملة في منصة رين".

بينانس تتعاون مع ماجد الفطيم لحلول الويب 3

أعلنت شركة ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة بينانس، منصة تداول العملات الرقمية الأكبر على الإطلاق، عن شراكة استراتيجية ستسمح لماجد الفطيم بالاستفادة من تقنيات ويب 3 لدعم الأعمال في المستقبل وإفادة ملايين العملاء في العالم.

من خلال هذه الشراكة، ستتعاون بينانس وماجد فطيم في عدد من مشاريع البلوك تشين، بما في ذلك إدراج بعض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في منصة بينانس، وإنشاء بنية تحتية لبناء محفظة رقمية للاحتفاظ بأصول افتراضية من منصات متعددة، ودمج خدمة Binance Pay، والتي سيسمح للعملاء بإجراء عمليات شراء بأصول افتراضية في متاجر ماجد الفطيم المختلفة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

مؤسسة خيرية إماراتية تسمح للمقيمين بالتبرع بالعملات الرقمية!

أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن منح مؤسسة الجليلة، وهي منظمة رعاية صحية غير ربحية مكرسة لدعم الابتكار الطبي، الموافقة على قبول التبرعات الخيرية في العملات الرقمية، مما يجعلها أول مؤسسة خيرية للرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة تقوم بذلك.

أنشأت مؤسسة الجليلة مؤخرًا شراكة مع منصة بيتكوين شهيرة. تهدف هذه الخطوة الأولى في قطاع الأعمال الخيرية إلى توسيع قنوات التبرع الخاصة بالمؤسسة وشبكتها وقدراتها بما يتماشى مع هدف دبي المتمثل في أن تصبح رائدًا عالميًا في التكنولوجيا المالية المبتكرة ومركزًا مهمًا للأصول الرقمية.

Crypto.com تحصل على ترخيص مؤقت في دبي

أعلنت Crypto.com، منصة العملات الرقمية الأسرع نموًا في العالم، أن سلطة دبي تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) قد وافقت مؤقتًا على منحها ترخيص الأصول الافتراضية لتشغيل مجموعة كاملة من سلع وخدمات تداول العملات الرقمية.

سيتم إعطاء المنصة رخصة التشغيل بمجرد استيفاء الشركة لجميع شروط البرنامج.

وقد كشفت Crypto.com عن خطط لفتح مركز إقليمي في دبي في مارس. ومن خلال Investopia، تتعاون Crypto.com أيضًا مع حكومة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الابتكار المالي العالمي داخل السوق وعلى مستوى العالم.