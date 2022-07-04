العملات الرقمية في أسبوع: ميتا تقرر التخلي عن محفظتها الرقمية

نظرًا لأننا دخلنا في أعماق شتاء العملات الرقمية، يمكننا القول إن شهر يونيو كان بمثابة اختبار تحمل للمتداولين في العملات الرقمية، خاصة وأن القيمة السوقية لعملة البيتكوين انخفضت بنسبة 33٪ بينما كان سعرها يحوم دون مستوى دعم السعر البالغ 20,000 دولار.

على الجانب المشرق، استعادت البيتكوين هيمنتها الاجتماعية على العملات البديلة، حيث يوجه المتداولون تركيزهم مرة أخرى إلى أول عملة رقمية حقيقية بدلاً من العملات البديلة.



أيضًا هدئت الشائعات حول ترك مايكل سايلور للبيتكوين حيث استفادت شركته مايكروستراتيجي من تراجع البيتكوين الأخير واشترت 480 بيتكوين أخرى!

في أخبار أقل تفاؤلاً، قررت ميتا (فيسبوك سابقًا) الاستغناء على محفظتها الرقمية المعروف باسم نوفي، منهية رحلة طموحها لدخول عالم الكريبتو التي استمرت ثلاث سنوات. ووسط مواجهة مشكلات السيولة المالية، توقع FTX صفقة يمكنها أن تشتري BlockFi بما يصل إلى 240 مليون دولار!

بدون أي مزيد من التفاصيل، إليك أهم عناوين العملات الرقمية من الأسبوع الماضي.

FTX توقع صفقة مع BlockFi مع "خيار الاستحواذ '' بما يصل إلى 240 مليون دولار، وتتطلع إلى شراء Robinhood

أعلنت FTX US أنها توصلت إلى اتفاق مع BlockFi، والذي بموجبه سيكون لدى بورصة المشتقات الرقمية خيار الاستحواذ على منصة إقراض العملات الرقمية BlockFi.

وفقًا للصفقة، ستوفر FTX US لشركة BlockFi تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار وستتاح لها الفرصة للاستحواذ على BlockFi بسعر متغير يصل إلى 240 مليون دولار اعتمادًا على الأداء على الرغم من أن BlockFi لم تكشف عن مقدار الدفعة الأولية.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الوضع، أن FTX تناقش الاستحواذ على شركة الخدمات المالية Robinhood. على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار لمتابعة عملية الاستحواذ ، إلا أن FTX تدرس إمكانية ذلك. وفقًا لمصدر Bloomberg، لم تتقدم FTX بعرض شراء لمنصة Robinhood.

ميتا توقف محفظتها الرقمية نوفي عن العمل

وفقًا لما نقلته بلومبيرغ، قررت ميتا (فيسبوك سابقًا) الاستغناء عن الإصدار التجريبي لـ "نوفي"، المحفظة الرقمية للشركة، والتي كانت الجزء الأخير المتبقي من مشروع العملة الرقمية الفاشل الخاص بها، المعروفة بعملة ليبرا المستقرة بعد ثلاث سنوات من إعلانها.

ينص موقع Novi على الويب على أنه سيتم إغلاق المحفظة في الأول من سبتمبر 2022 وأنه يجب على العملاء إزالة أصولهم "في أقرب وقت ممكن". في غضون ذلك ، تضيف ميتا الدعم للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) على منتجاتها.

مايكروستراتيجي تشتري 480 بيتكوين أخرى وسط ركود السوق

كشف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي، مايكل سايلور، عن شراء 480 بيتكوين إضافية مقابل 10 ملايين دولار. تمتلك مايكروستراتيجي حاليًا محفظة فيها 129,699 بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ 3.98 مليار دولار.

نظرًا لمتوسط ​​سعر الشراء البالغ 30,644 دولارًا لكل BTC، فإن الشركة لديها صافي خسارة غير محققة بحوالي 1.4 مليار دولار مرتبطة بيتكوين.

رئيس هيئة الأوراق الأمريكية يعتبر أن البيتكوين سلعة

وفقًا لجاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فإن البيتكوين هي سلعة. وسلط الضوء في مقابلة مع مضيف Mad Money جيم كرامر على قناة CNBC يوم الاثنين أن لجنة الأوراق المالية والبورصات CFTC والمنظمين البنكيين سيعملون معًا للإشراف على قطاع العملات الرقمية.

يختلف جينسلر عن من سبقوه في أنه لن يعتبر الإيثيريوم بنفس الطريقة. لقد اعترف الرئيس جينسلر دائمًا أن الغالبية العظمى من العملات الرقمية تقع ضمن اختصاص مؤسسته.