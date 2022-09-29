العملات الرقمية في أسبوع: يمكن للبحرينيين الآن الدفع في المتاجر باستخدام الكريبتو!

في العملات الرقمية لهذا الأسبوع، أعطى بنك البحرين المركزي الضوء الأخضر تعاونًا جديدًا في مجال الكريبتو ستتمكن المتاجر من قبول مدفوعات البيتكوين والعملات الرقمية في المنطقة!

بالحديث عن التبني في المنطقة، أخذت بينانس الموافقة لتقديم خدمات الكريبتو في دبي واحتفلت به مع عرض جميل على برج خليفة.

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البحرين: تتعاون EazyPay مع Binance Pay لقبول مدفوعات الكريبتو

وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي ومؤسس EazyPay نايف توفيق العلوي، فقد تعاونت الشركة مع Binance Pay لتسهيل مدفوعات العملة الرقمية في البحرين باستخدام منصة الدفع عبر الإنترنت، EazyPay، التي ينظمها مصرف البحرين المركزي (CBB).

سيتمكن تجار التجزئة والشركات المحلية مثل لولو هايبر ماركت وشرف دي جي ومجوهرات الزين وجاسميز من قبول أكثر من 70 عملة رقمية كوسيلة للدفع. يمكن للعملاء استخدام البيتكوين كوسيلة للدفع من خلال الشراكة مع منصة بينانس، والتي يمكن المطالبة بها عبر رمز QR من EazyPay. يتم بعد ذلك مسح الرموز ضوئيًا باستخدام تطبيق بينانس مما يسمح بالدفع شبه الفوري بالعملة التي تختارها.

بينانس تحصل على الموافقة لتقديم خدمات الكريبتو في دبي

حصلت منصة بينانس على ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي ، مما يسمح لها بتقديم مجموعة متنوعة من خدمات الأصول الافتراضية للعملاء المؤهلين من الأفراد والمؤسسات. احتفالاً بذلك، قامت المنصة بعرض جميل على برج خليفة الشهير أطول مبنى في العالم!

يعد هذا الترخيص خطوة مهمة إلى الأمام بعد عدد من عمليات التسجيل الرسمي لمنصات بينانس المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك عبر أوروبا في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. علاوة على ذلك ، فهو يوضح طموح بينانس لأن تكون منصة تقودها اللوائح التنظيمية مع معايير امتثال وأمن قوية تعطي الأولوية لحماية المستهلك ونزاهة السوق.

84٪ من جميع تطبيقات براءات الاختراع البلوك تشين من الصين

وفقًا لبيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، فإن 84٪ من جميع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالبلوك تشين في جميع أنحاء العالم تنشأ هناك. في عام 2019، حث الرئيس شي جين بينغ الصين على التركيز على تقنية البلوك تشين، مما أدى إلى زيادة نشاط براءات الاختراع.

كما ذكر موقع Cointelegraph سابقًا، في غضون عام من ترويج الرئيس للقطاع، قدمت الشركات الصينية 4435 طلب براءات اختراع للبلوك تشين. من عام 2015 إلى يونيو 2021 ، قدمت الصين حوالي 60٪ من جميع طلبات براءات اختراع بلوك تشين في جميع أنحاء العالم ، تليها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك ، وافقت الصين على 19٪ فقط من براءات الاختراع المقدمة.

إسرائيل تمنح الموافقة الأولى على الإطلاق منصة تداول

وفقًا لمنشورات الشركات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد ، أصبحت منصة التداول التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها، ``بت أوف جولد '' أول شركة عملات رقمية في البلاد تحصل على ترخيص من هيئة أسواق المال.

بت او جولد هي شركة مقرها في تل أبيب، متخصصة في خدمات البيتكوين للسوق الإسرائيلي. جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت تحد من استخدام النقد للمدفوعات لأنها تعمل على الحد من الأنشطة الإجرامية وتعزيز تحول البلاد إلى المدفوعات الرقمية.