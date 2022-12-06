العملات الرقمية هذا الأسبوع: إيطاليا تفرض ضريبة على الكريبتو

هذا الأسبوع، لم يعد مستخدمو iOS قادرين على إرسال الرموز غير القبلة للاستبدال بسبب تدخل أبل، وبالحديث عن الـ إن إف تي، فإن المتصفح أوبر يسمح للمستخدمين بإنشاء الفنون الرقمية عليها، وتخطط إيطاليا لفرض ضريبة بنسبة 26٪ على العملات الرقمية. هيا نستعرض الأخبار!

متصفح Opera يمكن المستخدمين من إنشاء الـ NFT

قالت شركة Opera في بيان صحفي أُرسل إلى Cointelegraph، إنها تعاونت مع شركة Alteon لتسهيل الأمر على المستخدمين لإنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال أو الـ NFTs.

سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزة تسمح لهم بإرفاق ملفات الوسائط في المتصفح، والتي تحولهم إلى NFT من خلال كتابة عقد ذكي وتحميلها إلى البلوك تشين.

كوين بيس تدعي أن أبل حظرت تطبيق المحفظة

في 1 ديسمبر، زعمت محفظة Coinbase على تويتر أن شركة التكنولوجيا، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 2 تريليون دولار، قد حظرت أحدث إصدار من تطبيقها في محاولة "لتحصيل 30٪ من رسوم الغاز" من خلال- مشتريات التطبيق.

وفقًا للمنصة ، يُزعم أن أبل أرادت من محفظة Coinbase التوقف عن دعم معاملات NFT لأن القيام بذلك سيقدم "سياسات جديدة لحماية أرباحها على حساب استثمار المستهلك في الـ NFTs وابتكار المطورين عبر نظام الكريبتو البيئي".

وفقًا لتطبيق المحفظة، فإن المستخدمين الذين تأثروا بالقرار، أي أولئك الذين لديهم أجهزة iPhone ، سيجدون "صعوبة أكبر في نقل الـNFT إلى محافظ أخرى". كما ذكرت Coinbase أن الحظر قد يكون خطأ وحثت أبل على الاتصال بالشركة إذا كانت هناك أي مشاكل.

تخطط إيطاليا لفرض ضريبة بنسبة 26٪ على العملات الرقمية

وفقًا لوثائق الميزانية التي تم الإعلان عنها في 1 ديسمبر ، تعتزم إيطاليا فرض لوائح أكثر صرامة على العملات الرقمية في عام 2023 من خلال توسيع قوانينها الضريبية لتشمل تداول العملات الرقمية.

وفقًا لـ Bloomberg، تخطط الحكومة لفرض ضريبة بنسبة 26٪ على أرباح تداول العملات الرقمية التي تتجاوز 2000 يورو (2062 دولارًا) لكل معاملة. باعتبارها "عملة أجنبية" ، خضعت العملات الرقمية تاريخياً لمعدلات ضريبية منخفضة.

إذا تم تمرير الفاتورة المقترحة، فسيكون دافعو الضرائب قادرين على الإعلان عن قيمة ممتلكاتهم من الأصول الرقمية اعتبارًا من 1 يناير ودفع ضريبة 14٪. الهدف هو تشجيع الإيطاليين على الإعلان عن أصولهم الرقمية في إقراراتهم الضريبية.