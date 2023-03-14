العملات الرقمية هذا الأسبوع: اغلاق بنك وادي السيليكون يؤرق السوق

البوابة - بدأ هذا الأسبوع حاملاً معه أخباراً صادمة، بما في ذلك إغلاق بنك وادي السيليكون، وفك ربط عملة USDC بالدولار الأمريكي، وقرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث اقتراح من شأنه أن يفرض ضريبة بنسبة 30 في المائة على تكاليف الكهرباء للمعدنين في الولايات المتحدة.

دون مزيد من التفاصيل، دعنا نتعمق في الأخبار.

تنخفض قيمة USDC إلى أقل من 1 دولار بعد بقاء 3.3 مليار دولار من الاحتياطيات في بنك وادي السيليكون

تسبب انهيار بنك وادي السيليكون (SVB) في 10 مارس في حدوث صدمة في جميع أنحاء مجال العملات الرقمية مما تسبب في الخوف وعدم اليقين والشك (FUD) بين مجتمع المتداولين. وقد أدى ذلك إلى تجدد الاهتمام بورقة البيتكوين البيضاء، والتي تم إصدارها بعد وقت قصير من أزمة بنك ليمان براذرز المالية في عام 2008.

أكدت شركة Circle، المُصدرة لعملة USDC المستقرد، أن 3.3 مليار دولار من احتياطياتها البالغة 40 مليار دولار أمريكي لا تزال محتجزة في بنك سيليكون فالي. تسبب هذا الإعلان في عمليات بيع مكثفة في السوق ، مما أدى إلى انخفاض عملتها إلى ما دون مستوى 1 دولار. تأثر النظام البيئي للعملات المستقرة بالكامل ، كما أن العملات المستقرة الأخرى مثل DAI و USDD و FRAX فقدت ارتباطها أيضًا بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، بدأ سعر USDC في الاستقرار يوم السبت بعد فترة من التداول المضطرب. أعلنت شركة Circle عن خططها لمعالجة السيولة المفقودة في SVB باستخدام أموال الشركات.

سيلفرجيت تغلق الذراع الممول لشركات الكريبتو

نظرًا للتطورات الصناعية والتنظيمية الأخيرة ، أعلنت شركة Silvergate Capital Corporation عن خطط لإغلاق ذراع الكريبتو الخاص بها ، بنك Silvergate ، وتصفية عملياتها. تم التشكيك في ملاءة البنك بسبب التأخير في تقديم تقرير مالي سنوي ، حيث كان أحد الشركاء المصرفيين الرئيسيين للعديد من شركات الكريبتو. في حين أن إغلاق بنك Silvergate قد لا يشكل خطرًا نظاميًا على النظام المصرفي الأمريكي ، إلا أن شركات الكريبتو تستعد للعواقب المحتملة ، مثل زيادة التركيز المصرفي والصعوبات التي تواجه شركات رأس المال الاستثماري التي تتعامل مع العملة المشفرة في الولايات المتحدة.

قد يفرض على معدّني العملات المشفرة في الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 30٪ على تكاليف الكهرباء بموجب اقتراح ميزانية بايدن

يتضمن اقتراح الميزانية الذي قدمه الرئيس جو بايدن إجراءً من شأنه أن يفرض ضريبة بنسبة 30 في المائة على تكاليف الكهرباء لمعدني العملات المشفرة في الولايات المتحدة، بهدف تقليل نشاط التعدين. صرح البيت الأبيض أن أي شركة تستخدم الموارد ، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة ، ستخضع لضريبة 30 في المائة على تكلفة الكهرباء المستخدمة في تعدين الأصول الرقمية. يتضمن اقتراح الميزانية أيضًا إنهاء حصاد الخسارة الضريبية وزيادة معدلات الضرائب على مكاسب رأس المال لبعض المستثمرين. قد يرتفع معدل الضريبة على الاستثمارات طويلة الأجل إلى 39.6 في المائة ، ارتفاعًا من معدل الضريبة الحالي البالغ 20 في المائة ، مما قد يؤثر أيضًا على قطاع العملات المشفرة.