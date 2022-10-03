العملات الرقمية هذا الأسبوع: الإمارات ترسخ وجودها في الميتافيرس

في العملات الرقمية لهذا الأسبوع،، الإمارات العربية المتحدة تسير على الطريق الصحيح لتصبح قوة عظمى في عالم الكريبتو مع نجاح جديد لعملتها للبنك المركزي وتستثمر بكثافة في ترسيخ وجودها في الميتافيرس. بالحديث عن ميتافيرس، سيقدم فنانان عربيان أول حفل موسيقي في العالم العربي داخل هذا العالم الافتراضي.

وفي أخبار أكثر إثارة، تراهن شركة نيوم السعودية بشكل كبير على نموها في عالم ميتافيرس، وتخطط طيران الإمارات للاستفادة من الإمكانات العديدة للميتافيرس لتدريب الطيارين الجدد.

دون مزيد من التفاصيل، دعنا نلقي نظرة على أبرز الأحداث في الأسبوع الماضي في عالم العملات الرقمية.

البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ينجح في تنفيذ أول تجربة تجريبية للعملة الرقمية المركزية

أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن الانتهاء بنجاح من أول تجربة للبنك المركزي التجاري والتي تشمل أربع ولايات قضائية ومعاملات بالقيمة الحقيقية. يعمل كل من بنك تايلاند والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبنك الصين الشعبي وهيئة النقد في هونج كونج وبنك التسويات الدولية معًا في المشروع. كما شارك عشرون بنكًا تِجَارِيًّا من تلك المواقع.



أجريت التجربة في الفترة من 15 أغسطس إلى 23 سبتمبر 2022، على سجل mBridge، وهي منصة مطورة خصيصًا. استخدمت البنوك التجارية العشرين المشاركة المنصة لتسوية أنواع الدفع المختلفة لعملاء الشركات، مع التركيز على التجارة عبر الحدود. أكثر من 160 عملية تحويل عبر الحدود ومعاملة صرف أجنبي تزيد قيمتها على 22 مليون دولار (80 مليون درهم إماراتي) بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 12 مليون دولار أمريكي (44 مليون درهم إماراتي). في أكتوبر، سيتم نشر تقرير حالة شامل، يحدد التصميم الفني، والقانون، والسياسة، والجوانب التنظيمية الأخرى، بالإضافة إلى خارطة الطريق طويلة المدى لمشروع mBridge.

راغب علامة وسعد لمجرد يتعاونان في إقامة أول حفل في الميتافيرس في العالم العربي

لأول مرة في التاريخ، سينضم السوبر ستار راغب علامة وسعد لمجرد بالتعاون مع الملحن ميشال فاضل لتقديم أوّل حفل موسيقي في العالم الافتراضي بالعالم العربي. بدأت مبيعات التذاكر مباشرة في 15 سبتمبر 2022 للحفل الموسيقي الافتراضي الذي سيصدر مباشرة للجماهير في 20 أكتوبر 2022!

كما تعاونت MetaBoundless مع مؤسسة Algorand لإنشاء NFTs، والتي سيستخدمها كل زائر موسيقي كتذكرة دخول رقمية.

التذاكر متاحة للشراء عبر الإنترنت هنا.

وزارة الاقتصاد الإماراتية تفتح مقراً لها في ميتافيرس

أعلنت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) عن مقر جديد لها في ميتافيرس، وهو في متناول الجميع في العالم. جاء ذلك خلال مؤتمر دبي ميتافيرس وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري.

سيكون المقر عبارة عن مبنى متعدد الطوابق، مع قسم معين في كل طابق. سيتمكن الزوار من الحصول على تذكرة للدور والتفاعل مع الموظفين للحصول على الخدمات المختلفة، بحسب خليفة الجزيري الذي سيستقبل المراجعين في الوزارة.

ميتا تسمح بنشر الـ NFT عبر منصتي فيسبوك وانستغرام

كشفت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، عن تطور آخر في جهودها لدعم الحركة الفنية الرقمية. حيث يمكن لجميع المستخدمين على كلا المنصتين توصيل المحافظ ومشاركة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) عبر 100 دولة اعتبارًا من 29 سبتمبر.

سيتمكن المستخدمون من ذكر اسماء الفنانين وهواة الجمع في المنشور، بالإضافة إلى نشر المقتنيات الرقمية عبر المنصات، كجزء من الخاصية، التي كانت قيد الاختبار منذ مايو.

شركة نيوم السعودية تستثمر مليار دولار في ميتافيرس

أعادت شركة نيوم التقنية الرقمية، التابعة لشركة نيوم السعودية العملاقة، تسميتها إلى «تونومس». على أمل تعزيز هدف «تونومس» المتمثل في وضع نيوم كأول "مجتمع معرفي" في العالم، استثمرت الشركة مليار دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصة ميتافيرس، في عام 2022.

نيوم، وهي مدينة سعودية ضخمة قيد التطوير والتي يتبناها ولي العهد السعودي وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار دولار ويقال إن حجمها 33 مرة حجم مدينة نيويورك، ستشمل، من بين أمور أخرى، مدينة ذات خط مستقيم بطول 170 كيلومترًا تُعرف باسم The Line، وهي مدينة من ثمانية جوانب تطفو على الماء، ومنتجع به قرية صغيرة عمودية مطوية.

طيران الإمارات تبحث تعيين وتدرّبب 4000 من طاقم الطائرة الجديد في ميتافيرس

تخطط طيران الإمارات، أكبر شركة طيران توظف 16 ألف عامل، لزيادة هذا العدد بمقدار 4000 ليقترب من 20 ألفا بحلول العام المقبل. وصرح عادل أحمد الرضا، رئيس العمليات في طيران الإمارات، تُستخدم تقنية ميتافيرس لتدريب طاقم الطائرة، وتوفير أساليب تدريب فعالة ودقيقة عبر محاكاة ظروف الحياة الواقعية.