العملات الرقمية هذا الأسبوع: روسيا تبدأ بتجربة الروبل الرقمي

البوابة - هذا الأسبوع، نشهد تغييرات جذرية في المشهد الرقمي. حيث بدأت روسيا تجاربها للروبل الرقمي، وإطلاق بايبال للعملة المستقرة PYUSD مما يشجع تغييرات مهمة في ساحة العملات الرقمية العالمية. محلياً، أحرزت سلطنة عُمان والإمارات تقدماً في تنظيم الأصول الافتراضية ومبادرات التغير المناخي المبنية على أساس تكنولوجيا البلوكشين. اقرأوا المقال للتعرف على كل هذه التطورات!

الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان تكشف عن إطار تنظيمي للأصول الافتراضية لتعزيز نمو التكنولوجيا المالية

بدأت الهيئة العامة لسوق المال في عُمان خطوة استباقية من خلال إصدار ورقة الاستشارة لإطار الأصول الافتراضية. تظهر هذه الخطوة التزام الهيئة بتعزيز نمو سوق الأصول الرقمية وقطاع التكنولوجيا المالية في عُمان. تعمل الهيئة بجد على وضع إطار تنظيمي شامل يطوق جميع أنشطة الأصول الافتراضية، وهياكل التراخيص لفئات شركات الأصول المتنوعة، ونظام إشرافي للكشف عن ومعالجة المخاطر المحتملة بفعالية. يستهدف الإطار المقترح، الذي يعتمد على تحليل ومقارنة عالمية، الأصول الرقمية، والرموز، والمنصات الرقمية، وعروض العملات الأولية. تعتمد الهيئة على نهج شامل، حيث وجهت دعوة للجمهور ومختلف أصحاب المصلحة لتقديم مدخلاتهم وآرائهم القيمة من خلال طلب الاستشارة العامة. سيتيح ذلك للهيئة جمع وجهات النظر والرؤى المتنوعة قبل وضع إطار تنظيمي جديد بشكل نهائي.

"التغير المناخي والبيئة" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء "النظام الوطني لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين"

شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وكل من مجموعة الابتكار الصناعية ذ.م.م، وفينوم فونديشين، بشأن التعاون لإنشاء أول نظام وطني من نوعه في العالم لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين.من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة والأمان، تسعى هذه التعاون لتقليل الانبعاثات وتعزيز الممارسات المستدامة في الزراعة والبيئة والتنوع البيولوجي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

تحتوي مذكرة التفاهم على أربعة أهداف رئيسية، بما في ذلك تحقيق التوازن المناخي وتعزيز القطاع الزراعي والاستثمار المسؤول في أنظمة الأغذية المستدامة، وتعزيز القيمة الاقتصادية لبرنامج الصحة البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي لزيادة استخدام الخدمات البيئية من أجل التنمية المستدامة.

روسيا تبدأ تجارب الروبل الرقمي في العالم الحقيقي

تستعد روسيا لبدء تجارب لعملتها الرقمية المركزية (CBDC)، الروبل الرقمي. حيث ستبدأ روسيا معاملات فعلية مع مستخدمين حقيقيين في 11 مدينة، بما في ذلك مترو موسكو. سيشارك نحو 600 فرد و 30 شركة في المرحلة الأولى، مع إمكانية التوسع بعد نجاح التجربة الأولى. سيكون مترو موسكو مكانًا لاختبار عمليات الروبل الرقمي، مما يمهد الطريق لإمكانية دمجها في أنظمة وسائل النقل العام.

انضمت أكثر من ستة بنوك روسية إلى التجارب، مع خطط لتعزيز خدمات المعاملات غير النقدية، مما يعكس استراتيجيات الدولة المصرفية الإلكترونية. يُشار إلى أن الروبل الرقمي يهدف إلى تكميل النقد التقليدي والأموال البنكية الإلكترونية، مع الموافقة التشريعية وتأييد الرئيس فلاديمير بوتين، مما يمهد الطريق لدمج هذه العملات في منظومة الأمور المالية الروسية.

بايبال تطلق عملة مستقرة PYUSD للمدفوعات السهلة

قدمت بايبال عملة PYUSD المربوطة بالدولار الأمريكي (USD)، وهي عملة مستقرة جديدة، والتي تم إنشاؤها على شبكة الإثيريوم. بدعم قيمتها بالدولار الأمريكي، من المتوقع أن تصبح العملة المستقرة وسيلة دفع معتمدة على نطاق واسع للمعاملات المتنوعة. بفضل قاعدة مستخدمين ضخمة تضم أكثر من 350 مليون حساب نشط، أصبحت بايبال على وشك تغيير مشهد المدفوعات الرقمية بهذا الابتكار. تقدم PYUSD بسهولة خدمة الاسترداد مقابل الدولار الأمريكي وتعتبر بوابة لتداول العملات الرقمية بسلاسة داخل منظومة بايبال وفينمو.