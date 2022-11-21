العملات الرقمية هذا الأسبوع: كريستيانو رونالدو يطلق أول مجموعة NFT خاصة به!

هذا الأسبوع، ما زلنا نغطي تداعيات انهيار FTX بالملفات الجديدة التي تدعي أن سام بنكمان فرايد حصل على قرض شخصي بقيمة مليار دولار، وأنشأت بينانس صندوقًا لمساعدة المشاريع التي تعاني من مشاكل السيولة، كما تتعاون مع كريستيانو رونالدو لإطلاق مجموعته الأولى من NFT، و كوريا الجنوبية تصادر 104 ملايين دولار من الشريك المؤسس لشركة تيرا للاشتباه في تحقيق أرباح غير عادلة.



كريستيانو رونالدو مع إطلاق أول مجموعة NFT له

ستكون أول مجموعة NFT لكريستيانو رونالدو متاحة في 18 نوفمبر كجزء من شراكة متعددة السنوات مع بينانس، المنصة الرائدة في العالم.

تعاون لاعب كرة القدم البرتغالي مع بينانس لإطلاق مجموعة تضم أكثر من 6000 رمز غير قابل للاستبدال يضم تماثيل متحركة من أربعة مستويات نادرة. سيتم بيع أغلى خمسة NFTs في المزاد يوم الجمعة، مع بدء المزايدة بحوالي 10000 دولار في العملة الرقمية. كل مستوى نادر له مجموعة من المزايا الخاصة به ، والتي قد تتضمن رسالة شخصية من رونالدو بالإضافة إلى سلع للنجم العالمي و بينانس الموقعة من قبله.



بينانس تؤسس صندوقلمساعدة المشاريع التي تعاني من مشاكل السيولة

كشف تشانغ بينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، عن خطط لإنشاء صندوق جديد لمساعدة قطاع الكريبتو المتعثر، والذي تضرر من سقوط FTX.

يهدف صندوق بينانس الجديد إلى مساعدة شركات قطاع الكريبتو"القوية" التي تواجه مشكلات السيولة، وفقًا لتغريدة الرئيس التنفيذي في 14 نوفمبر. يجب على هذه الشركات الاتصال بـ Binance Labs ، وكذلك الشركات المهتمة بالمساهمة برأس المال في الصندوق. ومع ذلك، كما ذكر تشاو، لن يتم استخدام الصندوق لمساعدة FTX.

حصل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX على قرض بقيمة مليار دولار من منصة التداول الفاشلة

كشفت المستندات المتعلقة بإجراءات إفلاس FTX أن الشركة قد أسيئت إدارتها على مستويات متعددة. وفقا للتقارير ، فإن مجموعة FTX تتكون من عدة شركات مقسمة إلى أربع اقسام رئيسية. يُزعم أن إحدى هذه الشركات خصصت قرضًا شخصيًا بقيمة مليار دولار إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد.

كشفت الوثائق أيضًا عن العديد من عيوب شركة FTX. حيث تخضع FTX للتحقيق من قبل العديد من المنظمين، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما. كما أطلقت هيئة تنظيم الصناعة المالية، وهي منظمة ذاتية التنظيم في الولايات المتحدة ، تحقيقًا أوسع نطاقاً في الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية بشكل عام، وتقييم اتصالاتها مع عامة الناس.

صادرت كوريا الجنوبية 104 مليون دولار من الشريك المؤسس لشركة تيرا للاشتباه في تحقيق أرباح غير عادلة

تعمل السلطات الكورية الجنوبية جاهدة لتعويض ضحايا أول شركة كريبتو منهارة لهذا العام، Terraform Labs. جمدت السلطات الكورية الجنوبية حوالي 104.4 مليون دولار (140 مليار وون) من المؤسس المشارك لشركة تيرا بلوكشين هيون سيونغ للاشتباه في تحقيق أرباح غير عادلة بعد ما يقرب من ستة أشهر من توقف تيرا رسميًا.

وفقًا لموقع YTN الإخباري المحلي، جمدت محكمة المقاطعة الأموال المزعومة المسروقة للاشتباه في أنها تستفيد من مبيعات LUNA غير العادلة.