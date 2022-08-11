العملات الرقمية هذا الأسبوع: مايكل سايلور يترك منصبه للتركيز على البيتكوين!

هذا الأسبوع، قام مايكل سايلور، المدافع الشرس عن البيتكوين، بالتخلي عن منصبه كرئيس تنفيذي لمايركوستراتيجي لتكريس كل وقته تقريبًا للترويج لأول عملة رقمية حقيقية. أيضًا، يقدم إنستغرام فرصة للتعرف على الـ NFT لمجموعة جديدة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن للمهووسين بالعملات الرقمية استخدام ApeCoin لشراء منتجات Gucci باهظة الثمن.

في خبر أقل تفاؤلاً، تعرضت إحدى محافظ سولانا للاختراق، الأمر الذي صدم الجميع في عالم العملات الرقمية هذا الأسبوع حيث تم اختراق 8000 محفظة وسرقة 8 ملايين دولار.

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سيستمر مايكل سايلور كرئيس تنفيذي لمايكروستراتيجي ولكن ترك منصبه كرئيس تنفيذي للتركيز على البيتكوين



أعلن مايكل سايلور أكثر مدافع عن البيتكوين هذا الأسبوع عن استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy لصالح منصب مدير إداري للتركيز على استراتيجية الشركة للبيتكوين.

وقال: "أعتقد أن تقسيم الأدوار بين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي سيمكننا من متابعة استراتيجيتنا المؤسسية بشكل أفضل لشراء وتخزين البيتكوين وتنمية أعمالنا في مجال برمجيات تحليلات المؤسسة".

تجدر الإشارة إلى أن MicroStrategy بدأت في الاستثمار في عملة البيتكوين في أغسطس 2020، ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح منصة لشراء البيتكوين. تمتلك الشركة ما يقرب من ملياري دولار من العملة الرقمية اعتبارًا من 30 يونيو 2022.

انستغرام يضيف خيار عرض الـ NFT في جميع أنحاء العالم

تقدم اتسغرام الـ NFTs لمجموعة جديدة من المستخدمين حول العالم. حيث أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة يوم الخميس أن حملتها للمقتنيات الرقمية، التي بدأت مع مستخدمين أمريكيين في مايو ، تتوسع عالميًا.

يمكن للمستخدمين توصيل المحفظة الرقمية ومشاركة الـ NFTs الخاصة بهم وتعيين كل من المنشئ في المنشورات. يمكن للمستخدمين الآن استخدام ملصقات الواقع المعزز في قصص انستغرام أيضًل لعرض وتبادل المقتنيات الرقمية.

اختراق محفظة سولانا

هذا الأسبوع، طُلب من مستخدمي سولانا التوقف عن استخدام محافظهم الساخنة وتحويل أموالهم إلى التخزين البارد بعد ثغرة أدت إلى سرقة ما يقدر بنحو 8 ملايين دولار من حوالي 8000 محفظة متضررة.

تأثر مستخدمو محفظة فانتوم أيضًا بالاختراق ، الذي يُزعم أنه تم إخراجه من خلال ثغرة أمنية في شبكة مزود محفظة الـWeb3 سلوب. أكدت سولانا على حاجة المستخدمين إلى إنشاء عبارات أولية جديدة ونقل النقود إلى التخزين البارد.

غوتشي تقبل مدفوعات ApeCoin

أصبحت Gucci أول أكبر علامة تجارية تقبل ApeCoin. لجعل هذا ممكنًا، تعاونت Gucci مع مزود خدمة الدفع Bitpay. يمكن لمالكي 12 عملة رقمية أخرى مثل البيتكوين (BTC) والإثيريوم (ETH) و دوغكوين (DOGE) وغيرهم أيضًا استبدال عملاتهم الرقمية مقابل حقيبة GUCCI الثمينة. بالإضافة إلى قبول مدفوعات العملة الرقمية، قدمت Gucci مجموعتين من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) هذا العام، منها مجموعة SUPERGUCCI NFT التي ستصدر في فبراير القادم.