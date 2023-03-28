العملات الرقمية هذا الأسبوع: ناسداك وماستركارد لتقديم خدمات الكريبتو

البوابة - هذا الأسبوع، وسط الضغوط التنظيمية واضطراب القطاع المصرفي العالمي، تتلاشى الخطوط الفاصلة بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي (DeFi) حيث تعمل ناسداك وماستركارد على تقريب التمويل التقليدي وتحدي خدمات الكريبتو!

منصة العملات الرقمية تتلقى كوين بيس تحذيرًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن اتخاذ إجراء قانوني محتمل

تلقت كوين بيس، وهي منصة للعملات المشفرة، إشعارًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، والذي يشير إلى أن المنصة قد تواجه إجراءات قانونية. ذكرت كوين بيس أن هذا "التهديد القانوني" قد يستهدف برنامج الرهن أو الأصول الرقمية المدرجة أو المحفظة أو خدمات كوين بيس برايم. صرح بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في المنصة، أن هذا التحذير حدث بعد أن قدمت كوين بيس مقترحات متعددة على مدى عدة أشهر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات حول التسجيل، والتي رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصة في النهاية الرد عليها. بعد هذا التطور، حث الرئيس التنفيذي للشركة مستخدمي الكريبتو على دعم المرشحين المؤيدين للعملات الرقمية.

ناسداك تطلق خدمات حفظ الأصول الرقمية في الربع الثاني من عام 2023 بانتظار الموافقة التنظيمية

وفقًا لـ Bloomberg، تستعد بورصة ناسداك لإطلاق خدمات حفظ الأصول الرقمية بنهاية الربع الثاني من عام 2023.

تقدمت المجموعة بطلب للحصول على ميثاق شركة ائتمان محدود الغرض من إدارة الخدمات المالية في نيويورك للإشراف على هذا المشروع الجديد.

في مقابلة في باريس، صرح إيرا أورباخ، النائب الأول لرئيس ناسداك ورئيس الأصول الرقمية ناسداك ، أن الشركة مكرسة جهودها للحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة والبنية التحتية التقنية لضمان نجاح هذه الخدمة الجديدة.

تتيح Mastercard إنفاق العملات المستقرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال الشراكة مع شركة Stables

قامت Mastercard بتوسيع مشاركتها في قطاع العملات المشفرة من خلال السماح لعملاء التجزئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بإنفاق عملات مستقرة أينما يتم قبول بطاقات Mastercard.

من خلال شراكة مع منصة Stables أسترالية مستقرة، يمكن للمستخدمين تحويل USDC إلى العملات النقدية والاستقرار على شبكة Mastercard لأغراض الإنفاق والادخار. الودائع في مختلف العملات المستقرة، مثل Tether و عملة بينانس BUSD، سيتم قبولها وتحويلها تلقائيًا إلى USDC في المحفظة.