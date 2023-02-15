العملات الرقمية هذا الأسبوع: يقدم بنك البرازيل خيارات دفع الضرائب بالكريبتو

البوابة - هذا الأسبوع، ترقية الإثيريوم ستفرج عن ما يصل إلى 29 مليار دولار من الايثر المخزن، الجامعة الكندية دبي تواجه عقبات لقبول الكريبتو، ويتيح بنك البرازيل دفع الضرائب باستخدام الكريبتو.

كل هذا وأكثر فلنبدأ.

يقدم بنك البرازيل خيارات دفع الضرائب بالكريبتو



قدم بنك البرازيل، أحد البنوك البرازيلية الرائدة، طريقة جديدة وملائمة لدافعي الضرائب لدفع فواتيرهم الضريبية باستخدام العملات الرقمية. دخل البنك في شراكة مع شركة Bitfy البرازيلية للعملات الرقمية لتقديم هذا الخيار لدافعي الضرائب البرازيليين الذين لديهم مقتنيات كريبتو تحت وصاية Bitfy.

صرح البنك أن هذه الشراكة لا توفر فقط السهولة والراحة للعملاء، ولكن لديها أيضًا القدرة على زيادة استخدام وإمكانية الوصول إلى العملات الرقمية في جميع أنحاء البلاد مع ضمان وجود بنك موثوق به يوفر حماية المستهلك.

ترقية الإثيريوم ستفرج ما قيمته 29 مليار دولار من الايثر المخزن

يستعد مطورو ومستخدمي الاثيريوم لترقية كبيرة، بعد الدمج الذي يدل على تحول البلوكتشين نحو كونه محايدًا للكربون تقريبًا. تمت جدولة الترقية، التي يشار إليها باسم شنغهاي ، في الشهر المقبل وسيكون لها تأثيرات كبيرة على الايثر (ETH) ، رمز البلوك تشين الأصلي وثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

غيرت عملية الدمج طريقة معالجة معاملات الاثيريوم، وتحولت من أنظمة الكمبيوتر كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى نموذج إثبات الحصة. تكافئ هذه الطريقة الجديدة المدققين الذين يضعون إيثر كضمان لإتاحة الفرصة لإضافة معاملات إلى سجل البلوكتشين.

على الرغم من أن عملية الدمج قد تمت في العام الماضي، إلا أن حوالي 14 في المائة من جميع الرموز المميزة لإيثر مخزنة حاليًا، تقدر قيمتها بحوالي 29 مليار دولار وفقًا لمكافأة التخزين. ستسمح ترقية شنغهاي للمدققين بسحب أصولهم إذا اختاروا القيام بذلك.

توقف مبادرة الدفع بالعملات الرقمية في الجامعة الكندية دبي

واجهت الشراكة بين الجامعة الكندية دبي (CUD) وبينانس باي لقبول رسوم الجامعة في العملات الرقمية عقبة بعد يوم واحد فقط من الإعلان عنها.

تهدف الجامعة الخاصة في دبي إلى تزويد الطلاب المحليين والدوليين بخيار دفع الرسوم الدراسية والرسوم باستخدام العملات الرقمية، مما يوفر لهم طريقة أسهل للوصول إلى للجامعة الكندية في دبي.

تقدم خدمة بينانس باي، التي أطلقتها منصة تبادل العملات الرقمية، للشركات القدرة على قبول مدفوعات العملة الرقمية. زعم البيان الأولي للجامعة أن الشراكة مع بينانس سمحت لها بالتكيف مع مشهد الدفع الرقمي المتطور.