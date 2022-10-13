العملات الرقمية والبلوك تشين في الإمارات: الإنجازات والفرص

منذ عام 2018، كانت الإمارات العربية المتحدة في طليعة تبني العملات الرقمية والبلوك تشين حيث استثمرت حكومتها، المعروفة بتحديثها السريع لنظامها القانوني، بكثافة في تبني هذه التقنيات ووضعت قواعد أساسية لتصبح أكبر مركز لتكنولوجيا العملات الرقمية والبلوك تشين في العالم.

كشف تقرير جديد صادر عن موقع Chainalysis أن حصة الإمارات العربية المتحدة في سوق العملات الرقمية العالمية تتجاوز 25 مليار دولار في المعاملات، وقد ارتفعت بنسبة 500٪ بين يوليو 2021 ويونيو 2022. إقليمياً، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة من حيث الحجم، بعد تركيا بقيمة 132 مليار دولار وتقترب من 26 مليار دولار في لبنان. في جميع أنحاء البلاد، أصبحت الشركات والمستخدمون أكثر ارتياحًا للتكنولوجيا. وفقًا لمسح حديث، يخطط نصف سكان الإمارات العربية المتحدة لاستخدام العملات الرقمية في العام التالي. بينما قال 63٪ من المشاركين أنهم أكثر انفتاحًا على استخدام التكنولوجيا مقارنة بالعام الماضي.

مع استمرار الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط في شق طريقها إلى مشهد العملات الرقمية، واكتشاف عدد لا يحصى من حالات الاستخدام، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة، طورت الحكومة أيضًا نهجًا شاملاً لتشجيع اعتماد تقنية البلوك تشين، مع إدراك قدرتها على تعزيز الاقتصاد.

إنجازات الإمارات: كيف تبنت حكومة الإمارات تقنية العملات الرقمية والبلوك تشين؟



1. استراتيجية بلوك تشين للإمارة 2021:

بهدف تحويل ما لا يقل عن نصف جميع المعاملات الحكومية إلى التكنولوجيا اللامركزية، جاءت الخطوة الرسمية الأولى في اعتماد العملات الرقمية والبلوك تشين في عام 2018. تتضمن استراتيجية الإمارات للبلوك تشين أهدافًا طموحة للنهوض بتكنولوجيا البلوك تشين وتطبيقها في الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك :

- سيتم توفير 11 مليار درهم إماراتي سنويًا في المستندات وسجلات المعاملات الأخرى.

- سيتم توفير 398 مليون درهم إماراتي عن طريق عدم نشر الأوراق السنوية.

- كل عام، توفر المعاملات الرقمية حوالي 77 مليون ساعة من العمل.



2. نشرت هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) إطار عمل لإدارة مشاريع الأصول الرقمية. ساعد إطار العمل، مع بعض التعديلات، على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مرغوبة لمؤسسات البلوك تشين والعملات الرقمية والتكنولجيات المالية.



3. وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2021 للسماح بتوفير وتنظيم تداول العملات الرقمية داخل المنطقة الحرة.

4. في ديسمبر 2021، أعلن مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، مكان الفعاليات والمعارض المملوك للحكومة، أنه سيصبح "منطقة شاملة ومنظمًا للعملات الرقمية ومنتجاتها ومشغليها ومنصات التداول". وفقًا للإعلان، سيتعاون مركز دبي التجاري العالمي مع القطاع الخاص وجميع الكيانات ذات الصلة في دبي لخلق "بيئة جذابة للقطاع، وفرض معايير صارمة لحماية المستثمرين، ومكافحة غسل الأموال (AML) ، ومكافحة تمويل الإرهاب. (CFT) وتتبع تدفق المعاملات عبر الحدود ".

4. الإمارات العربية المتحدة تصدر رخصة عملات رقمية وطنية (VARA)

بدأت الإمارات العربية المتحدة في إصدار ترخيص عملات رقمية وطني لمزودي الأصول الافتراضية (VASPs) والتعدين في الدولة كجزء من حملة لتنظيم واحتضان العملة الرقمية. مع إنشاء سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي ، من المقرر أن تستحوذ الدولة الخليجية على مجموعة من شركات الكريبتو ذات اللوائح المصممة خصيصًا.

5. أبوظبي تطلق استراتيجية الأصول الافتراضية

تحت قيادة معالي د. عقد محمد علي الشرفا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي (ADDED) ورئيس هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، ولجنة أبو ظبي للبلوك تشين والأصول الافتراضية (ADBVAC) عقدت المؤسسة اجتماعها الافتتاحي لمناقشة استراتيجية البلوك تشين و أصول افتراضية تتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تهدف الاستراتيجية إلى زيادة القدرة التنافسية لأبو ظبي في مجال البلوك تشين والأصول الافتراضية وتنسيق أنشطة الشركات العاملة في هذا القطاع، وفقًا لمكتب أبوظبي الإعلامي.

6. استراتيجية دبي لتقنية البلوك تشين:

استراتيجية دبي لتقنية البلوك تشين، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان، هي نتيجة تعاون بين مكتب دبي الرقمي ومؤسسة دبي المستقبلية.

تهدف الاستراتيجية إلى مساعدة دبي في أن تصبح أول مدينة يتم تشغيلها بالكامل بواسطة البلوك تشين بحلول عام 2020، فضلاً عن جعل دبي أسعد مدينة على هذا الكوكب. ستستخدم ثلاث ركائز استراتيجية في الاستراتيجية: كفاءة الحكومة، وخلق الصناعات، والقيادة الدولية.

7. مجلس بلوكتشين الإماراتي:

أسست مؤسسة دبي للمستقبل مجلس بلوكتشين العالمي للبحث ومناقشة وتنظيم المعاملات على منصات البلوك تشين كجزء من محاولاتها لدمج أحدث التقنيات وتقنيات الابتكار على نطاق عالمي. وسيسهل المجلس المعاملات في القطاعين المالي وغير المالي مع زيادة الكفاءة والاعتمادية. يتكون المجلس من 46 عضوًا من الهيئات الحكومية والشركات الدولية والبنوك الإماراتية الرائدة والمناطق الحرة ومؤسسات تكنولوجيا البلوك تشين الدولية.

8. سلسلة سيارات دبي

تقوم هيئة الطرق والمواصلات (RTA) بتطوير نظام إدارة دورة حياة المركبات باستخدام تقنية البلوك تشين. هدف المشروع هو إصدار سجل بشفافيةة لتاريخ السيارة من المصنع إلى ساحة الخردة لمصنعي السيارات والتجار والمنظمين وشركات التأمين والمشترين والبائعين والمرائب.



9. الهجرة نحو الميتافيرس

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عن مقر جديد لها في ميتافيرس، في متناول الجميع في العالم. جاء ذلك خلال مؤتمر دبي ميتافيرس وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري. سيتمكن الزوار من شراء تذكرة ، الأمر الذي سيؤدي إلى دخول "موظف مركز إسعاد المتعاملين" إلى ميتافيرس والتفاعل معهم، كما يوفر مركز خدمة العملاء في وزارة الاقتصاد في العالم الرقمي الخدمات للمراجعين.

كما أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي منصتها "DEWAVerse" على الميتافيرس، مما يجعلها أول مؤسسة حكومية محلية تفعل ذلك لتقديم الخدمات للمستهلكين والموظفين وأفراد المجتمع.

10. البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ينجح في تنفيذ أول تجربة للعملات المركزية

أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن الانتهاء بنجاح من أول تجربة تجريبية لبنك البنك المركزي التجاري والتي تشمل أربع ولايات قضائية ومعاملات بالقيمة الحقيقية. يعمل كل من بنك تايلاند والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبنك الصين الشعبي وهيئة النقد في هونج كونج وبنك التسويات الدولية معًا في المشروع. كما شارك عشرون بنكًا تجاريًا من تلك المواقع.

أجريت التجربة في الفترة من 15 أغسطس إلى 23 سبتمبر 2022، على mBridge Ledger، وهي منصة مطورة خصيصًا. استخدمت البنوك التجارية العشرين المشاركة المنصة لتسوية أنواع الدفع المختلفة لعملاء الشركات، مع التركيز على التجارة عبر الحدود. أكثر من 160 عملية تحويل عبر الحدود ومعاملة صرف أجنبي تزيد قيمتها على 22 مليون دولار (80 مليون درهم إماراتي) بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 12 مليون دولار أمريكي (44 مليون درهم إماراتي). في أكتوبر، سيتم نشر تقرير حالة شامل ، يحدد التصميم الفني ، والقانون ، والسياسة ، والجوانب التنظيمية الأخرى، بالإضافة إلى خارطة الطريق طويلة المدى لمشروع mBridge.

فرص العملات الرقمية والبلوك تشين في الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الخليج والعالم. بطبيعة الحال، تهتم منصات تداول العملات الرقمية أكثر بدخول سوق الإمارات العربية المتحدة وتثبيت وجودها فيها. وفقًا لتقديرات Crypto Oasis، التي تم إصدارها يوم الإثنين في مؤتمر البلوك تشين الذي نظمه مركز دبي التجاري العالمي، سيكون هناك أكثر من 1400 شركة نشطة و 7000 فرد يعملون في مجال العملات الرقمية وتكنولوجيا البلوك تشين في الإمارات العربية المتحدة بحلول سبتمبر 2022.

1. رخصة عملات رقمية من سلطة دبي لتنظيم الاصول الافتراضية

لقد رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها كمركز عالمي للابتكار المستقبلي، كما يتضح من الإنشاء الأخير لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية واستراتيجية دبي ميتافيرس، مما يدل على التزام الحكومة بتنفيذ وتطوير حلول الاقتصاد الرقمي المتطورة.

2. طيران الإمارات تستأجر وتدرّب 4000 من طاقم الطائرة الجديد في ميتافيرس



تخطط طيران الإمارات، أكبر شركة طيران والتي توظف 16 ألف عامل لزيادة هذا العدد بمقدار 4000 ليقترب من 20 ألف بحلول العام المقبل، وفقًا لعادل أحمد الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات. سيساهم الميتافيرس في تقديم أساليب تدريب فعالة ودقيقة من خلال محاكاة ظروف الحياة الواقعية.

دبي تكشف عن استراتيجية الميتافيرس الخاصة بها والتي تهدف إلى جذب أكثر من 1000 شركة، وخلق 40 ألف وظيفة

تهدف استراتيجية دبي ميتافيرس إلى جعل دبي واحدة من أفضل عشرة اقتصادات في العالم بالإضافة إلى مركز عالمي لمجتمع الميتافيرس. تأمل المبادرة في الاستفادة من نجاح دبي في جذب أكثر من 1,000 شركة بلوك تشين وميتافيرس وويب 3.