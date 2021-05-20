العملات المشفرة تخسر 270 مليار دولار في 24 ساعة

انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون 37 ألف دولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في استمرار عمليات البيع الكبيرة التي بدأت قبل أسبوع.

وتراجعت العملة الرقمية بنسبة 20 في المائة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل العملة المشفرة إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند حوالي 36189 دولارا، هذا يعني أن البيتكوين قد محت الآن جميع مكاسبها، بعد إعلان شركة "تيسلا" أنها ستشتري ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة. انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 30 في المائة في الأسبوع الماضي.



وطال الانخفاض للعملات المشفرة الأخرى، حيث انخفضت عملة إيثر، وهي العملة الرقمية التي تشغل بلوكتشين إيثريوم، بنسبة 16 في المائة، فيما انخفض عملة "ديجكوين"، وهي عملة مشفرة بدأت على شكل مزحة وتحدث عنها "إيلون ماسك"، بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 0.4189 دولار.

وفي غضون 24 ساعة الماضية تم شطب حوالي 270 مليار دولار من القيمة الكاملة لسوق العملات المشفرة، بحسب وكالة "سي أن بي سي"، حيث أدت الأخبار السلبية خلال الأسبوع الماضي إلى إضعاف المعنويات تجاه البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.