10 أشياء يمكنك شراؤها بعملة البيتكوين حول العالم

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على وجودها، أصبحت العملة الرقمية بيتكوين أداة مالية ذات شعبية متزايدة، على الرغم من أن العديد من الناس لا يفهمون الأساسيات الكامنة وراء هذه العملة الالكترونية، إلا أن المستثمرون أصبحوا ينظرون إلى هذه العملة على أنها أداة مضاربة مهيّأة للنمو في المستقبل.

و مع استمرار شعبيتها في التقدم عبر مختلف الصناعات، يتعلم عشاق الكريبتو أنه يمكنهم وعن طريق عملة البيتكوين استخدامها في شراء العديد من المنتجات و من ضمنها المنتجات الفاخرة.

وهنا نذكر 10 أشياء يمكنك شراؤها بعملة البيتكوين الرقمية:

منتجات شركة تيسلا

أعلنت شركة تيسلا العملاقة في وقت مبكر من هذا العام، عن توجهها للاستثمار في العملات الرقمية بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، حيث سمحت الشركة في ذلك الوقت الدفع بعملة البيتكوين مقابل منتجاتها وخدماتها.

وعبر تغريدة نشرها الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك في مارس 2021 أعلن خلالها أن خيار الدفع بالبيتكوين بات متاحًا على موقع شركته على الويب.



You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021



إلا أن هذا الخيار متوفر حالياً فقط لعملاء تيسلا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتمكن العملاء في البلدان الأخرى من شراء تيسلا باستخدام بيتكوين لاحقًا في عام 2021.



و تعتبر باقة Tesla Model X Wheel أحد أغلى المنتجات التي يمكنك شراؤها باستخدام عملة البيتكوين. حيث تتألف هذه الباقة من إطارات Pirelli Scorpion Tyres ومجموعة كاملة من عجلات Turbine يمكن الحصول عليها مقابل 0.91 بيتكوين أو 6800 دولار.

عقارات ومنشآت سكنية

لا يزال شراء العقار بعملة البيتكوين أمر غير معتاد إلى حد ما، لكنه أقل صعوبة وذلك مع ازدياد شعبية العملة وظهور سماسرة أكثر لديهم معرفة بالعقارات الخاصة بالعملات الرقمية.

حيث في عام 2017، جرت أول عملية بيع لمنزل تكلفته 480 ألف دولار يباع في الكامل مقابل البيتكوين في إسكس بالمملكة المتحدة.

والآن ظهرت العديد من الشركات التي تسمح بيع العقارات مقابل البيتكوين، منها شركة الاستشارات السويسرية Bithome، التي تسرد مجموعة من العقارات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وآسيا.

وهناك أيضًا منصات خاصة بالمنطقة مثل منصة OpenHouzz الخاصة بـ Caliber & Partners، والتي تضم ما يقرب من 200 عقار منتشر في جميع أنحاء إسبانيا – بما في ذلك عدة قصور بملايين الدولارات.





الملابس

سواء كنت تبحث عن الملابس غير الرسمية أو ملابس من تصاميم ودور أزياء عالمية، من المحتمل أن تجد منصات أو متاجر الملابس التي تقبل الآن عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى كطريقة دفع.

ومن هذه المتاجر نجد متجر FarFetch يقبل الدفع بواسطة العملات المشفرة، إذ يمكن الحصول على معطف من جلد الجاموس الأنيق ومعطف من جلد الغزال المطرز من غوتشي.

كذلك منصة Lanieri للتجارة الإلكترونية التي تقدم خزانة ملابس كاملة من الملابس المصنوعة حسب المقاس، تضم البدلات والقمصان والسراويل الإيطالية الصنع والمزيد.

البيتزا في فنزويلا مقابل البيتكوين

في عام 2010 دفع لازلو هانيكز 10،000 بيتكوين لشخص ما ليقدم له اثنين من البيتزا، وتعتبر هذه أول معاملة تجارية البيتكوين، ولكن لو فكر لازلو هانيكز بالاحتفاظ بالعملة المشفّرة تلك بدلاً من التباهي بالبيتزا، فستصل قيمتها اليوم إلى 318 مليون دولار.

وما تزال بيتزا هت تحافظ على روح هذه الصفقة إلى اليوم، حيث في فنزويلا أعلنت الشركة في نوفمبر 2020 أنها دخلت في شراكة مع Cryptobuyer لقبول عملات Bitcoin و Ethereum وغيرها من العملات المشفرة.

وبالإضافة إلى بيتزا هت هناك أيضًا عملاق الوجبات الجاهزة الألماني Lieferando يأخذ بيتكوين، و Lightning Network و بيتزا Domino's.

السيارات الفاخرة

في حال ترغب في ركوب سيارة فاخرة، توجه بعض وكلاء السيارات مثل BitCars و AutoCoinCars الذين يخزنون عمليا كل العلامات التجارية الفاخرة، ذلك Lamborghini و Porsche و McLaren و Bugatti و Koenigsegg إلى السماح بالدفع مقابل البيتكوين.

كذلك إذا كان ذوقك يتجه إلى سيارات أقل قيمة، يمكنك أيضًا شراء مجموعة من المركبات الأخرى باستخدام بيتكوين، مثل UTVs على الطرق الوعرة والمنازل المتنقلة والسيارات الكلاسيكية.

خدمات الويب

من المنطقي أن تتقبل خدمات VPN استخدام العملات الرقمية، كذلك هناك بعض وجهات الويب البارزة الأخرى التي تستعد لتقبل الخدمة، على سبيل المثال، تقبل خدمة التخزين السحابي MEGA Bitcoin، وكذلك لوحة الرسائل سيئة السمعة 4chan؛ الدفع بعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لخدمة عضوية 4chan Pass.

عطلتك المقبلة مقابل البيتكوين!

على الرغم من آثار الفيروس التاجي على السياحة العالمية، وتعطل خطط العطلات لدى معظم الناس إلا أن وجهات العطلات حول العالم بدأت الآن في الانفتاح بحذر، وقد يكون هذا الوقت المناسب لحجز عطلتك المقبلة، بينما لا تزال أسعار تذاكر الطيران وغرف الفنادق رخيصة الثمن.



والمختلف الآن أنه تستطيع الحجز مقابل البيتكوين، حيث يمكن استخدام منصة Travala التي توفر حجز حجز فنادق في أكثر من 2 مليون وجهة حول العالم، و رحلات جوية من أكثر من 600 شركة طيران مختلفة، باستخدام بيتكوين ومجموعة متنوعة من العملات المشفرة الأخرى كطريقة دفع.

وفي حال كنت تبحث عن منتجعات تقبل الدفع مقابل البيتكوين، في نيويورك على سبيل المثال: يمكنك المكوث في فندق “ترامب” لأنه يقبل مدفوعات البيتكوين.

كذلك عند التوجه إلى جزر البهاما أو النمسا أو المكسيك أو أستراليا يوجد بها العديد من المنتجعات التي تقبل البيتكوين كوسيلة للدفع.

ساعة “بيتكوين” الأولى في العالم

في حال كنت ترغب في شراء ساعة Casio، ولديك بعض عملات البيتكوين، أصبح من الممكن شراء هذه الساعة باستخدام هذه العملة.

ومن بين الخيارات المتاحة مقابل البيتكوين، تبرز ساعة Franck Muller Steampunk Limited Edition كواحدة من أكثر الخيارات باهظة الثمن، حيث مقابل 17،380 دولارًا رائعًا، يمكنك الحصول على واحدة من مجموعة محدودة من 250 ساعة، تتميز بعلبة فولاذية وميناء من الذهب الوردي، والساعة محفورة بعنوان رمز الاستجابة السريعة من مجموعة التكوين، وعنوان عام فريد محفور على القرص مع USB مختوم يحتوي على المفتاح الخاص لهذا العنوان.



كذلك تعتبر ساعة رولكس من بين الأشياء التي يمكن شراؤها باستخدام البيتكوين.

الذهب

يعتقد البعض أن الاستثمار في المعادن هو أحد الاستثمارات الآمنة وتحديدا عند اضطراب الأسواق المالية ويستخدمها البعض بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية.

والآن في حال كنت ترغب في إجراء بعض التغييرات على محفظتك الحالية، تستطيع شراء سبائك الذهب باستخدام البيتكوين.

و كانت REEDS أول شركة مجوهرات في جميع أنحاء العالم تقبل مدفوعات البيتكوين، وأيضًا هنالك كل من Bitgild و European Mint ستسمح بإنفاق مخزون العملات المشفرة الخاص بك على الذهب.

10.ألعاب الفيديو

تقبل آلان كل من Xbox و Playstation Network الدفع مقابل البيتكوين كدفعة للألعاب والاشتراكات والخدمات الأخرى، وكذلك أصبحت واجهة المتجر الرقمية الشهيرة ومزود حزمة الألعاب التي تركز على الأعمال الخيرية Humble Bundle السماح بالدفع مقابل البيتكوين كدفعة لجميع الحزم والمنتجات المدرجة بالدولار الأمريكي.





وبعد ذكر بعض الأشياء التي يمكن شرائها باستخدام البيتكوين، هل تعتقد بأن العملة الرقمية ستصبح أكثر تداولاً في الحياة اليومية الفترة المقبلة؟