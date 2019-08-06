العيد يرفع تحويلات العاملين في الإمارات بـ 15% خلال أسبوع

ارتفعت التحويلات المالية من العاملين بالدولة إلى بلدانهم، بنحو 15% خلال الأسبوع الجاري قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وزادت التحويلات من حيث القيمة والعدد إلى بلدان أجنبية وعربية عدة، يتصدرها السوق الهندي ثم الباكستاني، فيما تتصدر مصر والأردن الأسواق العربية.

وهيمن الدولار على صرافة العملات، حيث استحوذ على نحو 70% من الطلب على العملات الأجنبية يليه اليورو، بحسب مديري شركات صيرفة بالدولة.

وقال مديرون ومسؤولون في شركات الصيرفة المحلية: إن سوق التحويلات المالية للخارج والصيرفة يشهد انتعاشاً مهماً في مواسم الأعياد، خاصة في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث يزداد تحويل العاملين بالدولة إلى عائلاتهم وذويهم، خاصة في البلدان الإسلامية، مشيرين إلى أن هناك تحويلات منتظمة تقريباً، من العاملين بالدولة، إلا أنها تشهد زيادة تتراوح بين 15% إلى 20%، خاصة إلى الدول التي انخفضت أسعار عملاتها الوطنية مقابل الدرهم، مؤخراً.

ووفقاً لتقرير صادر عن المصرف المركزي، فإن إجمالي التحويلات الخاصة الصادرة من الإمارات للخارج بلغ نحو 169 مليار درهم عام 2018، ما يعادل نحو 14 مليار درهم شهرياً، معظمها تحويلات الأفراد العاملين بالدولة، في حين أن إجمالي التحويلات الواردة للدولة بلغ نحو 29 مليار درهم خلال العام نفسه.

وقال أسامة آل رحمة، مدير عام شركة الفردان للصرافة: إن التحويلات المالية بمناسبة العيد ارتفعت خلال الأسبوع الجاري بنسبة 15% فوق متوسط التحويلات في الأسابيع الماضية. و«احتل السوق الهندي المقدمة من حيث قيمة التحويلات وعددها، يليه السوق الباكستاني، وبين الدول العربية، جاءت مصر في المقدمة».

وأضاف: «ساعد ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل بعض العملات، في زيادة التحويلات لتلك الدول، إضافة إلى موسم العيد».

وقال آل رحمة: إن الطلب على العملات الأجنبية في عمليات الصيرفة، وتبديل العملات مقابل الدرهم، يتركز على عملات عالمية في مقدمتها الدولار واليورو، مضيفاً: «لاحظنا ارتفاعاً في الطلب على الجنيه الإسترليني أيضاً خلال هذه الفترة».

من جهته، قال زراعت حسين، مدير عام الشركة الوطنية للصرافة بأبوظبي: إن نمو عدد وقيمة التحويلات المالية خلال الأسبوع الجاري يتراوحان بين 15 % إلى 20% مقارنة مع معدل التحويلات في الأسابيع السابقة، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً ملموساً في عدد التحويلات الأشخاص إلى عائلاتهم وذويهم.

أما بخصوص الصيرفة المحلية وتبديل العملات، فأوضح أن الدولار يهيمن على السوق، مستحوذاً على حصة تتجاوز 70% من إجمالي أعمال الصيرفة في السوق المحلية، أما الطلب على العملات الأخرى فمحدود.

إلى ذلك، قال بروموث منغات، المدير والرئيس التنفيذي لشركة فينابلر المالكة لشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة: إن سوق التحويلات المالية للعاملين بالدولة سجل نمواً خلال الأسبوع الحالي يتراوح بين 10% إلى 15%.

ولفت إلى أن فترة عيد الأضحى المبارك تعتبر أحد المواسم المهمة للتحويلات المالية من دولة الإمارات إلى العديد من الدول والمجتمعات الإسلامية، مبيناً أن الهند وباكستان وبنجلاديش تستحوذ على حصة كبيرة من التحويلات، وكذلك مصر والأردن والمغرب من الدول العربية.