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ارتفاع معدل الفائدة بين المصارف في السعودية لأعلى مستوى في 10 سنوات

ارتفاع معدل الفائدة بين المصارف في السعودية لأعلى مستوى في 10 سنوات
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