انكماش الفائض التجاري لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم (الجمعة) أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو في السلع مع بقيةدول العالم انكمش العام الماضي بسبب زيادة الواردات.

وتبيّن أن الفائض التجاري غير المعدل في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة بلغ 194.2 مليار يورو (219 مليار دولار) عام 2018، انخفاضا من 234.9 مليار في 2017.

وزادت واردات منطقة اليورو العام الماضي 6.2 في المائة، بينما ارتفعت الصادرات 3.7 في المائة فقط مقارنة مع عام 2017.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سجلت منطقة اليورو فائضا تجاريا مقداره 17 مليار يورو، انخفاضا من 24.5 مليار في ديسمبر 2017.

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