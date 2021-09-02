الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل ارتفاعاً بـ 32.9 % في أغسطس

شهدت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعاً في أغسطس وذلك بعد شهرين من الانخفاض بدعم من زيادات قوية للسكر والزيوت النباتية وبعض الحبوب، وفقاً لتصريح منظمة الأغذية والزراعة التابعة للولايات المتحدة (الفاو) اليوم الخميس.

حيث بينت منظمة الفاو التي تتخذ من روما مقراً لها، أن محاصيل الحبوب العالمية ستصل إلى 2.788 مليار طن في 2021، منخفضة عن مستوياتها السابقة البالغة 2.817 مليار طن لكنها ما زالت مرتفعة عن مستويات 2020.

وفي أغسطس سجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء،المسؤول عن متابعة الأسعار العالمية لمعظم السلع الغذائية الأولية المتداولة عالميا 127.4 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 123.5 نقطة في يوليو تموز.

وارتفعت الأسعار بـ 32.9 بالمئة في أغسطس آب، على أساس سنوي.

وانخفض تقدير فاو لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام، وذلك بسبب الجفاف المنتشر في العديد من دول العالم المنتجة.

كذلك سجلت توقعات إنتاج القمح أكبر مراجعة بالخفض، لتنزل 15.2 مليون طن منذ يوليو تموز إلى 769.5مليون طن، وذلك بسبب ظروف مناخية سيئة سادت الولايات المتحدة وكندا وقازاخستان وروسيا.