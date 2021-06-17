الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة عند 0.25%

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء بشكل حاد توقعاته للتضخم هذا العام وقدم الإطار الزمني بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.

مع ذلك ، لم يعط البنك المركزي أي إشارة بشأن متى سيبدأ في تقليص برنامجه القوي لشراء السندات.

وكما كان متوقعًا ، تركت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تضع السياسات بالإجماع معدل الاقتراض قصير الأجل القياسي ثابتًا بالقرب من الصفر (0-0.25%).



لكن المسؤولين أشاروا إلى أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يأتي في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023 ، بعد أن قالوا في مارس الماضي إنه لن يشهد أي زيادات حتى عام 2024 على الأقل.

على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي رفع توقعات التضخم الرئيسية إلى 3.4٪ ، وهي نقطة مئوية كاملة أعلى من توقعات مارس ، إلا أن بيان ما بعد الاجتماع استمر في القول إن ضغوط التضخم "مؤقتة".

ورفع المسؤولون توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 7٪ من 6.5٪ سابقًا. ظل تقدير البطالة دون تغيير عند 4.5٪.