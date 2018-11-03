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القطاع المصرفي العالمي يتجه إلى مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ خلال عامين

القطاع المصرفي العالمي يتجه إلى مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ خلال عامين
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