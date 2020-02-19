القطاع المصرفي العالمي يشطب 465 ألف وظيفة وهي الأعلى منذ 2014

ارتفع عدد الوظائف التي أعلن شطبها في القطاع المصرفي على مستوى العالم منذ بداية العام الحالي بشدة ليصل إلى 38573 وظيفة اليوم الثلاثاء مع إعلان مجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية اعتزامها شطب حوالي 15% من إجمالي قوة عملها حول العالم بما يصل إلى حوالي 35 ألف وظيفة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه مع إعلان 8 بنوك اعتزامها شطب عدد من الوظائف لديها خلال العام الحالي، يصل العدد الإجمالي التي تم شطبها في القطاع المصرفي العالمي منذ بداية 2014 إلى حوالي 465 ألف وظيفة، مضيفة أن العدد الحقيقي ربما يكون أكبر من ذلك لآن العديد من المؤسسات المصرفية تسرح موظفين دون إعلان.

كانت مجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عزمها شطب 35 ألف وظيفة على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة ضخمة .

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للمجموعة نويل كوين إن القوة العاملة للمجموعة سوف تنخفض من 235 ألف إلى 200 ألف موظف، حيث يسعى البنك لخفض التكاليف وبناء" منظمة أكثر بساطة وكفاءة".

وكان البنك قد أعلن تراجع أرباحه السنوية بنسبة 33% العام الماضي لتصل إلى 13.3 مليار دولار، وارتفاع إيرادته بنسبة 4% والتكاليف بنسبة 22%.

وقال البنك إنه سوف يعزز من استثماراته في آسيا، حيث حقق معظم أرباحه، ولكنه يواجه مخاطر بسبب المظاهرات في هونج كونج وتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.