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القطاع غير النفطي في الإمارات يشهد تراجع في مايو

منشور 03 حزيران / يونيو 2021 - 06:37
القطاع غير النفطي في الإمارات يشهد تراجع في مايو
إمارة دبي
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انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالإمارات التابع لمجموعة IHS Markit والمتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي من 52.7 في أبريل 2021 إلى 52.3 في مايو من ذات العام.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالإمارات التابع لمجموعة IHS Markit والمتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي من 52.7 في أبريل 2021 إلى 52.3 في مايو من ذات العام.

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وجاء الانخفاض الطفيف في قراءة مايو نتيجة تراجع أرقام التوظيف للشهر الرابع على التوالي في حين زادت الطلبات الجديدة على الرغم من تراجع الصادرات.

كلمات دالة:اقتصاد الإماراتالقطاع غير النفطي في الإمارات

Via SyndiGate.info


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