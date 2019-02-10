القمة العالمية للحكومات تنطلق في دبي بدورتها السابعة اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت قبل قليل ، أعمال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات،بمشاركة 4000 مسؤول من 140 دولة بينهم 600 خبير من مستشرفي المستقبل والمتخصصين ، و أكثر من 120 رئيساً ومسؤولاً في شركات عالمية بارزة .

وتتوزع أعمال القمة على أكثر من مئتي جلسة حوارية رئيسة وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، ضمن 7 محاور رئيسة، تعالج مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، والتجارة والتعاون الدولي، والمجتمعات والسياسة، والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع، وذلك ضمن أهدافها الساعية إلى إحداث تحول نوعي في الوعي والأداء الحكومي.

وسنقدم لكم هنا وعبر منصاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي تغطية حصرية ، مبشارة ، وشاملة لأعمال القمة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام .

أجواء ماقبل الانطلاق

مباشر.. أجواء ما قبل انطلاق #القمة_العالمية_للحكومات حيث بدأ توافد الزوار والمشاركين والإعلاميين

https://t.co/QTtvn3keVy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2019

معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة ييدشن أعمال القمة و البروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» يلقي كلمة الافتتاح

افتتاح أعمال #القمة_العالمية_للحكومات بكلمة لمعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة و كلمة للبروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».@WorldGovSummit pic.twitter.com/Se1hgl6r2S

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2019 span>

معالي محمد القرقاوي: الحكومات بشكلها القديم لن تستطيع أن تؤثر في المستقبل.. القطاع الخاص أصبح يصرف أضعاف ما تصرفه الحكومات ويعرف معلومات كثيرة عن الأفراد تجهلها الحكومات.. والمستقبل لمن يملك المعلومة.

افتتاح أعمال #القمة_العالمية_للحكومات بكلمة لمعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة و كلمة للبروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».@WorldGovSummit pic.twitter.com/Se1hgl6r2S — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2019

البروفيسور كلاوس شواب: أثبتت #الإمارات رؤية حقيقية للمستقبل واهتمام بالغة بريادة الطريق نحو عالم أفضل



القرقاوي: على الحكومات أن تتطور وتعيد تحديد أولوياتها.

القرقاوي: على الحكومات أن تتطور وتعيد تحديد أولوياتها.. يجب عليها تطوير التعليم ليواكب التحول السريع الذي يشهده العالم.. نحن اليوم ننتقل من عصر المعلومات إلى عصر الخيال، وهجرة المستقبل ستكون هجرة الأفكار.https://t.co/xBpg33aUJD#القمة_العالمية_للحكومات @WorldGovSummit pic.twitter.com/2wE8UkfVqn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2019





القرقاوي: العالم مبني على التواصل.. تحولنا حاليا إلى الجيل الخامس الأسرع 200 مرة من الجيل الرابع

القرقاوي: العالم مبني على التواصل.. تحولنا حاليا إلى الجيل الخامس الأسرع 200 مرة من الجيل الرابع ومستقبل التواصل سيغير الكثير من معطيات حياتنا مثل التنقل بسيارات ذاتية القيادة.https://t.co/xBpg33aUJD@WorldGovSummit #القمة_العالمية_للحكومات — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2019

القرقاوي: على الحكومات أن تتطور وتعيد تحديد أولوياتها.. يجب عليها تطوير التعليم ليواكب التحول السريع الذي يشهده العالم.. نحن اليوم ننتقل من عصر المعلومات إلى عصر الخيال، وهجرة المستقبل ستكون هجرة الأفكار.https://t.co/xBpg33aUJD#القمة_العالمية_للحكومات @WorldGovSummit pic.twitter.com/2wE8UkfVqn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2019

القرقاوي: دور الحكومات هو استشراف المستقبل والنظر إلى الفرص الاستثمارية للشركات الخاصة

القرقاوي: العالم مبني على التواصل.. تحولنا حاليا إلى الجيل الخامس الأسرع 200 مرة من الجيل الرابع ومستقبل التواصل سيغير الكثير من معطيات حياتنا مثل التنقل بسيارات ذاتية القيادة.https://t.co/xBpg33aUJD@WorldGovSummit #القمة_العالمية_للحكومات — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2019

محمد بن راشد بعد تفقده "متحف المستقبل" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل



جلسة بعنوان "كيف نحارب التطرف بصناعة الأمل" يشارك فيها شباب عربي ملهم

داوود الهاجري مدير عام #بلدية_دبي يطلق الهوية المؤسسية الجديدة للبلدية في فعاليات الدورة السابعة ل #القمة_العالمية_للحكومات والتي تستند إلى أربعة محاور: المسؤولية والابتكار والتنافسية والمشاركة. @DMunicipality #WorldGovernmentSummit #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uUdlU13n5m — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2019

زائر غير مألفوف يتجول في أروقة القمة العالمية للحكومات

زائر غير مألفوف يتجول في أروقة #القمة_العالمية_للحكومات ويُدهش الجمهور... إنه الروبوت الحيواني الذي صنعته شركة "أني بوتكس" السويسرية.. يستخدم هذا الروبوت في الأماكن الخطرة ولأغراض التفتيش الصناعي في المحيطات وأماكن الطاقة والغاز.

للمزيد من قصصنا في القمة: https://t.co/xBpg33aUJD pic.twitter.com/ydb1NyUOjl — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2019

صانع الأمل السوداني فارس علي