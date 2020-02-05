القيمة السوقية للأسهم السعودية تسجل أداء إيجابي عند 2.3 تريليون دولار

سجل سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء أداء إيجابياً تجاوز من خلاله على كثير من أسواق المال العالمية، التي باتت تداولاتها تعيش مرحلة متقلبة بسبب مخاوف من تأثير انتشار فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي، فيما يبرهن هذا الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية حيوية السوق المالية في البلاد، وجاذبيتها الاستثمارية.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية حتى أمس نحو 2.3 تريليون دولار.

ودعم الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية أمس، أداء معظم الأسواق المالية في المنطقة، حيث تعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أكبر 10 أسواق مال في العالم من حيث القيمة السوقية، كما أنها تعتبر في الوقت ذاته واحدة من أكثر أسواق المال العالمية جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية، التي سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عام 2019.

وحتى أمس أعلنت نحو 30 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً في السوق المالية المحلية، النتائج المالية للربع الأخير من العام 2019، فيما أظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ16 شركة مدرجة (أكثر من نصف الشركات المعلنة)، منها 12 شركة حققت نمواً ملحوظاً في أرباح الربع الأخير من 2019، بالمقارنة مع الربع الأخير من 2018.

وبحسب النتائج المالية بلغ أكثر نمو أرباح تم تسجيله ربعيا نحو 346 في المائة لإحدى شركات الإسمنت المدرجة في تعاملات السوق المحلية، فيما بلغ متوسط تحسن النتائج المالية للشركات الـ30 نحو 18.47 في المائة، جاء ذلك مدعوماً بالأرباح القوية التي أعلنت عنها معظم البنوك المدرجة.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8138 نقطة، أي بارتفاع 26 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).

واستقر مكرر أرباح سوق الأسهم السعودية عند مستويات 19.6 مكرر، وهو مستوى مقبول من حيث جاذبيته الاستثمارية، فيما من المنتظر أن تساهم نتائج الشركات في زيادة جاذبية السوق المالية المحلية، وزيادة تحسين مستوى المكررات الربحية.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع نهاية تداولات أمس نحو 8.64 تريليون ريال (2.3 تريليون دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه معظم القطاعات المدرجة على اللون الأخضر، تصدرها قطاع «الأدوية» الذي قفز بنسبة 1.7 في المائة، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي سجل ارتفاعاً إيجابياً تبلغ نسبته 1.16 في المائة.

وفي هذا الخصوص، من المنتظر أن ترتفع وتيرة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون هذه النتائج بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم لآخر.

يذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».