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القيمة السوقية لـ "فيسبوك" تتجاوز التريليون دولار

منشور 30 حزيران / يونيو 2021 - 08:57
القيمة السوقية للفيسبوك تتجاوز التريليون دولار
بلغت القيمة السوقية في تداولات الاثنين 1.008 تريليون دولار
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تجاوزت القيمة السوقية لشركة «فيسبوك» التريليون دولار في ختام تعاملات أول من أمس لأول مرة في تاريخها.

تجاوزت القيمة السوقية لشركة «فيسبوك» التريليون دولار في ختام تعاملات أول من أمس لأول مرة في تاريخها.

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وراوحت قيمتها حول التريليون دولار في تداولات أمس بفعل التفاوت في أداء سهمها بين صعود وهبوط على مدار اليوم.

وتراجع سهم «فيسبوك» في نهاية تداولات أمس ليستقر عند 352.58 دولار، ولتستقر القيمة السوقية عند 999.72 مليار دولار، بانخفاض طفيف نسبته 0.86% عن إنجازها التريليوني التاريخي أول من أمس.

وبلغت القيمة السوقية في تداولات الاثنين 1.008 تريليون دولار وبذلك باتت الشركة المسؤولة عن تشغيل إحدى منصات التواصل الأشهر على مستوى العالم والتي تحمل نفس الاسم خامس شركة أمريكية تصل الى التريليون، حيث سبقها إلى 4 شركات جميعها متخصصة في قطاع التقنية وهي «أبل»، «ميكروسوفت»، «أمازون»، و«ألفابت» الشركة الأم لشركة «جوجل».

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وأغلق سهم «فيسبوك» في تداولات الإثنين عند 355.64 دولاراً، بارتفاع 4.2% بعد صدور حكم قضائي أمريكي لصالح الشركة ينفي عنها تهمة مخالفة قوانين منع الاحتكار، وهي التهمة التي تقدمت بها المفوضية الفيدرالية الأمريكية للتجارة وائتلاف من المدعين العموم في عدة ولايات أمريكية.

وتحصل «فيسبوك» على كافة إيراداتها تقريباً من الدعاية الشخصية التي تظهر لمستخدمي منصتي «فيسبوك» و«انستغرام» اللتين تديرهما.

كلمات دالة:فيسبوك

Via SyndiGate.info


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